Польша заморозила российские активы на $33 млн
Польша уже заморозила российские активы на 140 миллионов злотых ($33 миллиона), но в рамках действующего законодательства государство не может конфисковать это имущество
Об этом сообщает money.pl .
Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша уже заморозила российские активы на сумму 140 миллионов злотых. Однако действующее законодательство не разрешает конфисковать эти средства и передать их Украине.
"Вы можете заморозить активы, и мы это делаем, но вы не можете пожертвовать их сверху вниз, например жертвам российского нападения на Украину", - отметил спикер правительства.
Оппозиция Польши утверждает, что имущество может быть конфисковано, и для этого не нужно изменять Конституцию. Однако, по словам Мюллера, эти заявления ложны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное