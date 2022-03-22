Польша заморозила российские активы на $33 млн

Об этом сообщает money.pl .



Представитель польского правительства Петр Мюллер заявил, что Польша уже заморозила российские активы на сумму 140 миллионов злотых. Однако действующее законодательство не разрешает конфисковать эти средства и передать их Украине.



"Вы можете заморозить активы, и мы это делаем, но вы не можете пожертвовать их сверху вниз, например жертвам российского нападения на Украину", - отметил спикер правительства.



Оппозиция Польши утверждает, что имущество может быть конфисковано, и для этого не нужно изменять Конституцию. Однако, по словам Мюллера, эти заявления ложны.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb