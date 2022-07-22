Польша закупит у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков
Глава министерства обороны и вице-премьер Польши Мариуш Блащак анонсировал закупку страной южнокорейской военной техники
Об этом сообщает PAP.
В интервью польским медиа Блащак рассказал, что Республика Польша планирует закупить у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков.
По его словам, речь пойдет об истребителях FA-50 и танках K2 "Черная пантера".
Блащак также рассказал, что первые танки должны поступить уже в 2022 году, а в дальнейшем их планируют производить на территории Польши.
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