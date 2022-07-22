Об этом сообщает PAP.

В интервью польским медиа Блащак рассказал, что Республика Польша планирует закупить у Южной Кореи 48 истребителей и 180 танков.

По его словам, речь пойдет об истребителях FA-50 и танках K2 "Черная пантера".

Блащак также рассказал, что первые танки должны поступить уже в 2022 году, а в дальнейшем их планируют производить на территории Польши.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb