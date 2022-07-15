Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польского министра обороны Мариуша Блащака.

Отмечается, что Польша пообещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП и более чем вдвое увеличить численность своей армии, чтобы сдержать любое потенциально возможное нападение России.

"Мы договорились о контракте с США по покупке на льготных условиях 116 б/у танков Abrams", - сказал Блащак общественному вещателю TVP Info. Он также подчеркнул, что это соглашение "существенно укрепит обороноспособность Польши".

Соглашение является дополнением к контракту на покупку 250 танков Abrams, объявленному еще в апреле.

Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.