Польша закупает у США дополнительные 116 танков для укрепления сил обороны
Польша закупит у США 116 б/у танков Abrams в рамках укрепления оборонной способности страны на фоне полномасштабного вторжения РФ в соседнюю Украину
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление польского министра обороны Мариуша Блащака.
Отмечается, что Польша пообещала увеличить расходы на оборону до 3% ВВП и более чем вдвое увеличить численность своей армии, чтобы сдержать любое потенциально возможное нападение России.
"Мы договорились о контракте с США по покупке на льготных условиях 116 б/у танков Abrams", - сказал Блащак общественному вещателю TVP Info. Он также подчеркнул, что это соглашение "существенно укрепит обороноспособность Польши".
Соглашение является дополнением к контракту на покупку 250 танков Abrams, объявленному еще в апреле.
- Напомним, 12 июля президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.
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