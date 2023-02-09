Польша закрывает ключевой пункт пропуска на границе с Беларусью
Польша намерена закрыть ключевой пункт пропуска на границе с Беларусью
Об этом заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский в твиттере.
"Из-за важного интереса государственной безопасности я решил приостановить для дальнейшего сообщения с 12:00 10 февраля этого года движение на польско-белорусской границе в Бобровниках", - написал он.
- В ноябре 2022 года заместитель начальника генштаба Беларуси по боевому управлению Валерий Гнилозуб заявил, что Польша готовится к наступательным действиям.
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