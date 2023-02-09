Польша закрывает ключевой пункт пропуска на границе с Беларусью

Об этом заявил польский министр внутренних дел Мариуш Каминский в твиттере.

"Из-за важного интереса государственной безопасности я решил приостановить для дальнейшего сообщения с 12:00 10 февраля этого года движение на польско-белорусской границе в Бобровниках", - написал он.