Польша закрывает границу с Беларусью для грузовиков

Об этом говорится в распоряжении главы МВД и администрации Польши Мариуша Каминского.

"В связи с ограничениями, введенными беларусской властью для польских перевозчиков относительно возможности пересечения границы на беларусско-литовском и беларусско-латвийском пограничных пунктах, министр Мариуш Каминский решил ограничить движение беларусских грузовых автомобилей на пункте пропуска "Кукурыки – Козловичи", - говорится сообщении.

При этом на пассажирские перевозки на пограничном переходе в Тересполе ограничения не будут распространяться.

Свою работу пункт пропуска "Кукурыки - Козловичи" приостановит с 20:00 (по киевскому времени) 21 февраля. Он не будет работать до тех пор, "пока беларусские власти не снимут ограничения для польских перевозчиков".

Отмечают, что беларусские перевозчики могут въехать на территорию своей страны через Латвию и Литву.