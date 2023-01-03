Польша заказала для своей армии дополнительные 70 тысяч винтовок Grot

Об этом информирует Укринформ .

Блащак отметил, что автоматические винтовки Grot хорошо зарекомендовали себя в бою. По его словам, их хорошо оценивают военнослужащие польской и украинской армий.

"Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot", - сказал Блащак.

Так, польский оружейный завод "Лучник" в Радоме до конца 2026 года изготовит для армии Польши около 70 тыс. винтовок Grot. С учетом предыдущих соглашений для нужд польских вооруженных сил в целом закупили почти 100 тыс. автоматических винтовок этого типа.

Также Блащак сообщил, что в Польше планируют увеличить численность армии до 300 тыс. военнослужащих (в настоящее время она составляет около 164 тыс.). С учетом этого в последующие недели Польша подпишет еще несколько сделок на покупку автоматических винтовок Grot.

Министр нацобороны Польши отметил, что армия страны усиливает оборонные возможности. Это делается для того, чтобы "отпугнуть агрессора". Блащак подчеркнул, что Польша хочет мира, но для этого ей необходимо "готовиться к войне".

Он добавил, что винтовок типа Grot должно быть в стране очень много, в том числе на складах. Он аргументировал это примером полномасштабной войны и тем, как в Киеве и других украинских городах гражданским выдавали автоматы, чтобы защититься от вражеской армии. В таком случае, считает министр, Польша тоже должна иметь соответствующие запасы автоматического оружия.

В 2017 году на вооружении армии Польши появилась автоматическая винтовка Grot калибра 5,56 мм. На сегодняшний день у польских вооруженных сил есть 17 тыс. таких винтовок.

21 декабря 2022 г. Украину посетил начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак с группой офицеров.