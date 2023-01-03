Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Польша заказала для своей армии дополнительные 70 тысяч винтовок Grot

Польша заказала для своей армии дополнительные 70 тысяч винтовок Grot

3 января, 2023 вторник
08:18
Мир

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал соглашение с производителем на поставку еще почти 70 тыс. винтовок Grot для польской армии

Об этом информирует Укринформ .

Блащак отметил, что автоматические винтовки Grot хорошо зарекомендовали себя в бою. По его словам, их хорошо оценивают военнослужащие польской и украинской армий.

"Они положительно зарекомендовали себя в бою. Это самый важный тест, который прошла винтовка Grot", - сказал Блащак.

Так, польский оружейный завод "Лучник" в Радоме до конца 2026 года изготовит для армии Польши около 70 тыс. винтовок Grot. С учетом предыдущих соглашений для нужд польских вооруженных сил в целом закупили почти 100 тыс. автоматических винтовок этого типа.

Также Блащак сообщил, что в Польше планируют увеличить численность армии до 300 тыс. военнослужащих (в настоящее время она составляет около 164 тыс.). С учетом этого в последующие недели Польша подпишет еще несколько сделок на покупку автоматических винтовок Grot.

Министр нацобороны Польши отметил, что армия страны усиливает оборонные возможности. Это делается для того, чтобы "отпугнуть агрессора". Блащак подчеркнул, что Польша хочет мира, но для этого ей необходимо "готовиться к войне".

Он добавил, что винтовок типа Grot должно быть в стране очень много, в том числе на складах. Он аргументировал это примером полномасштабной войны и тем, как в Киеве и других украинских городах гражданским выдавали автоматы, чтобы защититься от вражеской армии. В таком случае, считает министр, Польша тоже должна иметь соответствующие запасы автоматического оружия.

В 2017 году на вооружении армии Польши появилась автоматическая винтовка Grot калибра 5,56 мм. На сегодняшний день у польских вооруженных сил есть 17 тыс. таких винтовок.

  • 21 декабря 2022 г. Украину посетил начальник генерального штаба вооруженных сил Польши генерал Раймунд Анджейчак с группой офицеров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Польша
оружие
Читайте также:
Що залишилося від ПТУ №19 у м. Макіївка
1 января, 2023 воскресенье
В новогоднюю ночь ВСУ ударили из HIMARS по казарме оккупантов в Макеевке, - журналист Казанский
Євген Пригожин "Вагнер"
1 января, 2023 воскресенье
Пригожин пожелал "счастья" в новом году, выступив в морге с телами вагнеровцев
снігопад
1 января, 2023 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украине ждать похолодания
Киев
+7°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40
    Покупка 40
    Продажа 40.81
  • EUR
    Покупка 41.64
    Продажа 42.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 января
08:57
За минувшие сутки россияне трижды атаковали акваторию Очаковской общины
08:56
За сутки Россия потеряла 750 военных, 3 беспилотника и вертолет
08:33
Ночью россияне обстреливали Никопольщину из "ураганов" и тяжелой артиллерии
08:15
В Иране заявили, что страна не является участником российско-украинской войны
08:02
OPINION
Тезисы тайного новогоднего обращения Путина к орде
07:33
Tesla авто
Южная Корея оштрафовала компанию Tesla на $2,2 млн из-за манипуляций с характеристиками электромобилей
07:31
российские солдаты
РФ сосредоточилась на поддержке наступательного потенциала и пополнении потерь, пытаясь полностью захватить Донецкую область, - Генштаб
06:44
Всемирный банк планирует существенно увеличить программы кредитования
06:20
В Британии не будут требовать обязательных COVID-тестов для путешественников из Китая
05:53
Уничтожение базы оккупантов в Макеевке поколеблет авторитет Путина, как военного лидера, - ISW
05:34
Россия планирует волну мобилизации на оккупированных территориях Юга, - ЦНС
05:32
Помощь ЕС для гражданских украинцев с февраля составляет около €485 млн
05:05
Олаф Шольц
В Германии рассказали о коммуникации Шольца с Путиным
04:46
Боевики "Исламского государства" заявили об ответственности за теракт в аэропорту Кабула
04:19
пенсия
В правительстве обещают индексацию пенсий в 2023 году
03:50
В МИД Австрии считают "интересной" предложенную Украиной формулу мира
03:22
Более 1 млн просмотров за несколько часов: историк Тимоти Снайдер выложил фото воина ВСУ в окопе за чтением его книги
02:29
В Сватовом в Луганской области взорвали склад боеприпасов армии РФ, - Стратком ВСУ
02:14
За время масштабной войны население Херсона сократилось более чем на 80%, - комендатура
02:00
Премьер Польши Моравецкий пообещал обсудить со Шмигалем "героизацию Бандеры"
01:20
Обновлено
Оккупанты обстреляли Донбасс ракетами, разрушена ледовая арена в Дружковке, есть раненые
00:30
РФ должна пройти процесс денацификации, как когда-то Германия, - посол Украины в Берлине
00:26
Журналист немецкого Bild получил ранения в Донецкой области
00:05
Британия увеличит производство ядерного горючего ради ослабления энергозависимости от РФ
2023, понедельник
2 января
22:42
За сутки оккупанты 70 раз обстреляли Сумщину
22:32
Лубинец анонсировал встречу с Москальковой по освобождению из РФ гражданских заложников
22:21
Польша опровергла пропаганду РФ о "польских наемниках" на войне в Украине
21:51
На Киевщине нет отключений электроэнергии, - глава ОВА
21:45
Зеленский: "Есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами"
21:45
Обзор
Украина должна получить долгосрочную поддержку, Польша в 2023 году вооружится как никогда в истории, молодые украинцы переосмысливают свое будущее. Мировые СМИ об Украине 2 января
21:31
Эксклюзив
Пендзин
В 2023 году инфляция в Украине может вырасти на 2-3%, – экономист Пендзин
21:27
"Больше и глубже": Буданов спрогнозировал новые атаки на территории РФ
21:10
SpaceX 3 января выведет на орбиту украинский наноспутник PolyITAN-HP-30
21:01
Оккупанты в ходе фильтрационных мероприятий вывезли из села на Луганщине половину жителей
20:59
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Уничтожение оккупантов в Макеевке: отличная работа разведки и эффективность Himars. Колонка Сергея Згурца
20:10
Мужчине, пытавшемуся украсть граффити Бэнкси на Киевщине, объявили подозрение
20:05
OPINION
Выбор для Путина: Милошевич или Каддафи?
20:00
Обзор
Победные новости 313 дня войны: 100% сбитых Shahed, очередной "хлопок" в Воронеже и уничтоженные "элитные мобики" в Макеевке
19:57
Украинские пограничники возле Бахмута отбили штурм оккупантов и уничтожили 2 наблюдательных пункта россиян
19:57
Эксклюзив
Россияне в оккупированной части Запорожской области намеренно уменьшают стоимость гривни, - депутат райсовета
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV