Польша заказала 3 фрегата для ВМС в рамках модернизации флота
27 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак подписал контракт на строительство трех новых кораблей для ВМФ страны
Об этом рассказывает "Польское радио".
Фрегаты "Мечник" будут построены в рамках Плана технической модернизации на 2021-2035 годы.
В ходе церемонии подписания, которая прошла на Военно-морской судоверфи в Гдыне, глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что это крупнейший заказ в истории оборонной промышленности Польши.
"Это будут большие корабли - фрегаты - в соответствии с потребностями Военно-морского флота Польши. Основная роль этих кораблей будет состоять в обороне польского побережья, они также будут использованы в союзнических миссиях", - отметил министр.
Подрядчиком строительства новых фрегатов для ВМФ Польши станет консорциум PGZ-Miecznik. Ожидается, что первый из трех кораблей будет спущен на воду в 2025 году.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 26.99
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.92
- Актуальное
- Важное