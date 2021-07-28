Польша заказала 3 фрегата для ВМС в рамках модернизации флота

Об этом рассказывает "Польское радио".



Фрегаты "Мечник" будут построены в рамках Плана технической модернизации на 2021-2035 годы.



В ходе церемонии подписания, которая прошла на Военно-морской судоверфи в Гдыне, глава польского Минобороны Мариуш Блащак заявил, что это крупнейший заказ в истории оборонной промышленности Польши.



"Это будут большие корабли - фрегаты - в соответствии с потребностями Военно-морского флота Польши. Основная роль этих кораблей будет состоять в обороне польского побережья, они также будут использованы в союзнических миссиях", - отметил министр.



Подрядчиком строительства новых фрегатов для ВМФ Польши станет консорциум PGZ-Miecznik. Ожидается, что первый из трех кораблей будет спущен на воду в 2025 году.