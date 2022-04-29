Польша заинтересована в выходе на украинский рынок топлива

Об этом Зеленский рассказал в интервью польским СМИ, сообщает пресс-служба Президента.

"Мы с Польшей разговариваем – польская компания приезжала к нам, встречалась с нашим Нафтогазом и министром энергетики. Они очень хотят зайти на наш рынок автозаправочного бизнеса. У нас большая сеть открыта. Я думаю, они зайдут", – сказал глава государства.

По его словам, этот вопрос обсуждался с президентом Польши Анджеем Дудой. Также его обсуждали премьер-министры двух стран.

Также Зеленский в вечернем видео обращении сегодня отметил , что в течение недели-двух чиновники обещают преодолеть дефицит горючего в Украине.

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