Польша зафиксировала первый случай заражения "Омикроном"

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Красько, передает Польское радио .



Штамм "Омикрон" обнаружили в образце, взятом у 30-летнего гражданина Лесото. Заражение штаммом подтвердила санитарно-эпидемиологическая станция в городе Катовице на юге Польши.



В Минздраве добавили, что пациент находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

Напомним, 15 декабря Польша сообщила о введении новых карантинных ограничений и ужесточила правила въезда в страну, в том числе для украинцев.