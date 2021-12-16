Польша зафиксировала первый случай заражения "Омикроном"
В четверг, 16 декабря, в Польше был подтвержден первый случай заражения штаммом коронавируса "Омикрон" в городе Катовице
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вальдемар Красько, передает Польское радио .
Штамм "Омикрон" обнаружили в образце, взятом у 30-летнего гражданина Лесото. Заражение штаммом подтвердила санитарно-эпидемиологическая станция в городе Катовице на юге Польши.
В Минздраве добавили, что пациент находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.
- Напомним, 15 декабря Польша сообщила о введении новых карантинных ограничений и ужесточила правила въезда в страну, в том числе для украинцев.
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