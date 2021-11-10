Польша задержала на границе с Беларусью россиянина, способствовавшего миграционному нашествию
Во вторник, 9 ноября, польские пограничники задержали на границе с Беларусью гражданина РФ, способствовавшего попыткам мигрантов попасть в Польшу
Об этом сообщает в Twitter польская пограничная служба.
"За помощь (попыткам мигрантов пересечь границу - ред.) задержаны 3 человека (1 человек из России, 1 человек из Швеции, 1 человек из Литвы)", - сообщили польские пограничники.
В общей сложности 9 ноября польские пограничники задержали 9 человек и зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения границы.
"Вчера мы зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения границы Польши с Беларусью. Задержаны 9 человек (5 человек из Ливана, 3 человека из Ирака, 1 человек из Сирии). Относительно 48 человек было принято решение о выезде из Польши", - говорится в сообщении.
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