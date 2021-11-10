Польша задержала на границе с Беларусью россиянина, способствовавшего миграционному нашествию

Об этом сообщает в Twitter польская пограничная служба.



"За помощь (попыткам мигрантов пересечь границу - ред.) задержаны 3 человека (1 человек из России, 1 человек из Швеции, 1 человек из Литвы)", - сообщили польские пограничники.



В общей сложности 9 ноября польские пограничники задержали 9 человек и зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения границы.



"Вчера мы зафиксировали 599 попыток незаконного пересечения границы Польши с Беларусью. Задержаны 9 человек (5 человек из Ливана, 3 человека из Ирака, 1 человек из Сирии). Относительно 48 человек было принято решение о выезде из Польши", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 ноября тысячи мигрантов прибыли к границе с Польшей в сопровождении силовиков.

По состоянию на 9 ноября на границе с Белоруссией польские спецслужбы насчитывали около 4 тыс. мигрантов.

Утром 10 ноября сообщалось , что десятки мигрантов прорвались через белорусско-польскую границу.

ЕС готовит новые санкции против Беларуси, в частности, министра иностранных дел Владимира Макея и авиакомпании "Белавиа", которая перевозит мигрантов.

Депутат крупнейшей в Бундестаге Социал-демократической партии Германии Нильc Шмид предложил привлечь Украину к решению проблемы с мигрантами на белорусско-польской границе. Он сказал, что мигрантов можно отправлять в Украину, пока ЕС будет рассматривать заявки на их убежище.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил на идею немецкого депутата предложением однопартийцам Шмида пригласить мигрантов в свои дома.