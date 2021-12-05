Польша задержала корабль с пьяными россиянами

Сухогруз "Руслана", перевозивший сталь, 4 декабря 2021 года отклонился от курса и, не отвечая на радиозапросы польской береговой службы, направился в сторону берега. Как выяснилось, капитан корабля и два его помощника были в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает Polsat.



Судно шло из Клайпеды в Северный порт Гданьска, но отклонилось от курса и направилось в сторону берега. После того как на радиозапросы польской береговой службы экипаж не ответил, на место инцидента отправился патрульный катер.



"Экипаж не отвечал на звонки Польской службы береговой охраны. Мы проинформировали пограничников о неестественном поведении команды судна", - сообщила пресс-секретарь Морского ведомства Магдалена Кежковская.



В километре от пляжа сухогруз совершил разворот на 180 градусов, избежав выхода на мель, и стал на якорь. На его борт поднялись представители пограничного отряда и инспектор морского управления в Гдыне. На месте выяснилось, что члены экипажа находились в состоянии алкогольного опьянения.



"Пограничники высадились на борту российского судна и обнаружили, что капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера - по 1,5", - сообщил представитель береговой охраны.



Как уточняет Portal Morski, речь идет о российском сухогрузе "Руслана", принадлежащем транспортной компании "Трансфлот" (Санкт-Петербург). Отмечается, что это судно, имеющее 120 метров в длину и более 7 метров осадки, перевозило стальные конструкции.





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