Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов ЕС.

"Есть большое разочарование в том, что Польша ставит под угрозу помощь Украине, блокируя минимальный налог", – сказал один из дипломатов ЕС, описав этот шаг как "еще одну ситуацию с захватом заложников".

Издание отмечает, что Польша в среду вечером отказалась поддержать пакетное соглашение о выделении 18 млрд евро помощи Европейского Союза для Украины, а также два решения по Венгрии из-за опасений по поводу отдельного плана минимальной ставки корпоративного налога.

Все четыре документа – помощь Украине, план расходов Венгрии в рамках фонда восстановления ЕС после пандемии, решение о замораживании 6,3 млрд евро для Будапешта и налоговая реформа – были частью пакетного соглашения, которое страны-члены ЕС должны были принять 14 декабря.

"Начальный срок в 17:00 был продлен до 20:00 по просьбе Польши. Когда этого тоже не было, премьер-министр Чехии Петр Фиала, страна которого председательствует в Раде, сделал одиннадцатую часовую попытку убедить своего польского коллегу Матеуша Моравецкого отступить" , – рассказывают в издании.

По словам дипломатов, ожидается, что Моравецкий теперь вынесет этот вопрос на встречу лидеров ЕС в четверг в Брюсселе, хотя формально этот вопрос не внесен в повестку дня.

Издание Politico отметило , что Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы и разблокировала 18 млрд евро помощи Украине.

13 декабря все 27 стран Евросоюза поддержали предоставление Украине помощи в размере 18 млрд евро в 2023 году – по 1,5 млрд евро ежемесячно.

14 декабря Европарламент одобрил выделение Украине €18 млрд макрофинансовой помощи .