Польша вызвала поверенного Беларуси из-за выстрелов на границе, - СМИ

Об этом сообщает PAP со ссылкой на источник.

"Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше был вызван в МИД Польши в пятницу", - сообщило издание.



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По его словам, вызов дипломата связан с ситуацией на границе между странам.