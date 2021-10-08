Польша вызвала поверенного Беларуси из-за выстрелов на границе, - СМИ
Министерство иностранных дел Польши вызвало временного поверенного в делах Беларуси Александра Чесновского
Об этом сообщает PAP со ссылкой на источник.
"Поверенный в делах посольства Республики Беларусь в Польше был вызван в МИД Польши в пятницу", - сообщило издание.
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По его словам, вызов дипломата связан с ситуацией на границе между странам.
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