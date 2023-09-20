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Обновлено

Польша вызвала посла Украины из-за заявления Зеленского в ООН. В МИД раскрыли результаты встречи

20 сентября, 2023 среда
18:44
Мир

Посла Украины Василия Зварыча 20 сентября вызвали в МИД Польши из-за заявлений Зеленского о том, что блокирование экспорта зерна некоторыми странами на руку РФ

Об этом сообщает РАР.

Отмечается, что посла вызвали срочно – его принял заместитель госсекретаря МИД Павел Яблонский.

Такую реакцию Польши вызвали слова Владимира Зеленского, произнесенные во время вчерашнего заседания Генассамблеи ООН.

"Тревожно видеть, как в это время некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера", - сказал тогда президент Украины.

МИД Польши прокомментировал заявление Зеленского:

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны в связи с формулировками, сделанными вчера президентом Владимиром Зеленским на Генеральной ассамблее ООН, о том, что некоторые члены ЕС выдают себя за солидарные страны, а на самом деле они косвенно поддерживают Россию. Заместитель главы МИД отметил, что в отношении Польши этот тезис точно не соответствует действительности и является особенно неоправданным в отношении страны, которая поддерживает Украину с первых дней войны".

Яблонский подчеркнул, что давление на Польшу не является выходом для разрешения споров между странами, а направление жалоб в международные трибуналы не будет эффективно против Польши, поскольку действия ее правительства соответствуют международному и европейскому праву и призваны защитить национальные интересы страны.

Яблонский выразил обеспокоенность "публичными месседжами среди высших украинских чиновников, которые навязывают одностороннюю оптику по многомерной проблеме экспорта украинского зерна в соседние страны".

МИД Польши подчеркнул, что надеется, что политика украинского правительства будет "отражать действительный характер украинско-польских отношений" и будет принимать во внимание помощь Польши Украине с начала полномасштабного вторжения.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с возмущением аграриев, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обвалились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария , Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

5 июня Европейский Союз принял решение продлить запрет на импорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Украины для пяти членов ЕС до 15 сентября, но пообещал постепенно их отменить.

Позже министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил , что страна потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения. По его словам, такие намерения также у Словакии, Болгарии, Румынии и Венгрии.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на планы Словакии, Болгарии, Польши, Румынии и Венгрии продлить запрет на импорт украинского зерна до конца 2023 года: действия 5 стран ЕС назвали неприемлемыми.

13 сентября парламентский комитет по экономической политике и инновациям Болгарии принял проект решения, в котором говорится, что страна не поддерживает продление после 15 сентября запрета на импорт некоторых сельхозтоваров из Украины.

Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать запрет на экспорт украинского зерна в ЕС: Польша, Венгрия и Словакия заявили, что пролонгируют эмбарго в одностороннем порядке.

В тот же день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил , что решение ЕС не только поможет украинскому экспорту и экономике в условиях блокирования черноморских портов, но и будет способствовать глобальной продовольственной безопасности. Он призвал отдельные государства-члены ЕС воздержаться от неправомерных односторонних ограничений украинской агропродукции.

В то же время заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка сказал , что переговоры по сельскому хозяйству перешли в агрессию со стороны Польши и намеки на влияние при вступлении Украины в ЕС.

18 сентября министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес заявил , что односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна является незаконным.

Заместитель министра экономики, торговый представитель Тарас Качка заявил, что Киев подаст в суд в Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа отменить запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию. Польша, Венгрия и Словакия заявили, что выйдут из "зерновой" платформы из-за этого иска.

19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил , что Украина подаст иск во Всемирную торговую организацию и может в ответ запретить импорт товаров из Польши, Венгрии и Словакии.

20 сентября президент Анджей Дуда раскритиковал действия Украины относительно польского эмбарго на украинское зерно и заявил, что он и его правительство будут защищать интересы польских фермеров.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН и заявил о возможном расширении запрета на экспорт продуктов, если Киев продолжит обострять конфликт.

Польша
Владимир Зеленский
зерно
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