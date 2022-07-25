Польша выступила против уменьшения потребления газа на 15%
Министр климатической политики Польши Анна Москва выступила против плана Европейской комиссии по временному сокращению на 15% потребления газа государствами-членами ЕС
Об этом сообщает Европейская Правда.
По словам министра, Евросоюзу важно сохранять солидарность на фоне российской агрессии, в том числе в энергетической сфере. В то же время Польша сомневается в плане Еврокомиссии и не может принять решения, которые могут негативно повлиять на ее энергетическую безопасность.
"К сожалению, предложение (Еврокомиссии – Ред.) навязывает государствам-членам определенные инструменты вместо разрешения им координировать действия для смягчения кризиса. Мы поддерживаем добровольные цели по сокращению (потребление газа – Ред.), а не обязательные" , – отметила Москва на пресс-конференции.
Польская министр также отметила, что регламент ЕС по безопасности поставок энергоносителей с 2017 года уже содержит достаточно механизмов для обеспечения Европы газом и защиты потребителей.
"Мы не можем принять ситуацию, при которой бремя солидарности будет полагаться только на несколько стран – преимущественно из Центральной и Восточной Европы", – добавила Москва.
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