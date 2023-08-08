Польша выставляет условия членства Украины в ЕС. Россия наблюдает "охлаждение отношений", - Oko.press

Об этом говорится в материале Марии Панковской для польского издания Oko.press, перевод которого приводит Еспресо.

Все началось в понедельник 31 июля 2023 года, когда в эфире польского телеканала TVP выступил Марчин Пшидач, министр в канцелярии президента Республики Польша. Он также упоминал, что Польша намерена сохранить запрет на импорт украинского зерна. Поделился также горькими рефлексиями, которые касались польской помощи для Украины.

"Украина действительно получила большую поддержку от Польши. Думаю, что стоило бы, чтобы начала ценить то, какую роль в последние месяцы и годы Польша играла для Украины", - отметил Пшидач.

Реакцией на такие слова стало приглашение от МИДа на разговор польского посла Бартоша Цихоцкого. Официальные украинские лица отметили, что слова о якобы неблагодарности недопустимы. В свою очередь, польский МИД вызвал украинского посла, а премьер министер Польши Матеуш Моравецкий назвал действия украинской стороны ошибкой. "Это никогда не должно иметь места", - сказал Моравецкий.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский прокомментировал ситуацию на Твиттере вечером 1 августа 2023 года.

Он также подчеркнул, что Россия для обоих народов - общая угроза, а Польша поддерживает Украину в такой степени и в таком объеме, "насколько это совпадает с польскими национальными интересами". Наконец добавил:

"В конце концов, неизменно и без всяких сомнений: Волынская трагедия это геноцид сделан 80 лет назад украинцами против поляков. Без переосмысления этого преступления, делания эксгумации и чествования жертв не будет ни польско-украинского примирения, ни интеграции Украины с ЕС".

В похожем тоне Яблонски высказал свое мнение 2 августа в среду утром в интервью для польской радиостанции RMF FM.

Путь к обострению курса открыл в пятницу 28 июля на Польском радио 24 Ярослав Качиньский

Глава партии "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский сказал, что украинцы превзошли немцев в релятивной трактовке геноцида, который они совершили против поляков. Со своей стороны россияне радуются ухудшению польско-украинских отношений. Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС 2 августа цитировало интервью заместителя министра иностранных дел Польши Павела Яблонского и подчеркнуло напряжение между Киевом и Варшавой.

Возвращаются ли антиукраинские демоны в Польшу после начала полномасштабной войны, которая длится уже около полутора лет?

OKO.press разговаривает с Александрой Гнатюк профессором Варшавского университета, Киево-Могилянской академии, вице-президентом украинского ПЭН-Клуба.

Мария Панковска OKO.press: Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский отмечает, что Польша не поддержит членство Украины в ЕС, если украинцы не переосмыслят и не извинятся за Волынскую трагедию. Это очередной день, в котором слышим напряжение между Украиной и Польшей. Что изменилось?

Профессор Александра Гнатюк: Не вижу ничего нового. Это скорее возвращение к нарративу, который имел место перед российской агрессией в феврале 2022. Больше меня удивило предыдущее изменение риторики и курса польской власти на решительно проукраинское и достаточно последовательное сдерживание и избегание дискуссий по проблемным вопросам, прежде всего историческим.

Это возвращение к старой модели, очередной вариант слов "с Бандерой в Европу не войдёте" (фраза Ярослава Качиньского, которую он употребил в разговоре с президентом Украины Петром Порошенко, - ред.).

И тогда и теперь – это шантаж. Однако в нравственном смысле ситуация значительно отличается. Считаю, что причиной этого является ложное чувство безопасности и неправильное понимание польского положения дел.

Но почему именно сейчас произошло возвращение к этому нарративу? Ярослав Качинский в пятницу сказал, что украинцы релятивизируют Волынскую трагедию лучше, чем немцы, свои преступления во время Второй мировой войны.

Не существует такой дураки, какой бы политики не могли сказать, лишь бы получить даже один дополнительный процент поддержки избирателей.

Такие слова могут увеличить поддержку?

Начну с того, что меня лично очень неприятно поражает, когда политики ради личной пользы ставят свои политические интересы выше, чем интересы национальные. Что касается поддержки среди части электората, то несомненно идет игра за часть именно правого электората, который является шумным и всегда идет на выборы под собственным флагом.

Если учесть более широкую картину, то в польском обществе существовала неприязнь к украинцам, она не появилась в последние годы. Напротив, в последнее время однозначно преобладали проукраинские настроения. Ситуация абсолютной опасности, возникшая в феврале 2022 г., а также несомненная эмпатия и восторг, изменила пропорции в общественных настроениях поляков. Перед полномасштабным вторжением мы имели дело с шатким равновесием между позитивным и негативным отношением к украинцам, теперь в последние годы все очень изменилось в пользу позитивного восприятия украинцев.

Из тридцатилетней перспективы, с тех пор как проводятся такие исследования, видны огромные положительные изменения в польском обществе. Каждый раз увеличивается процент людей, симпатизирующих и чувствующих солидарность с украинцами. Тридцать лет назад все выглядело совсем по-другому: среди народов, к которым поляки относились не очень благосклонно, украинцы были одними из первых. Поэтому когда я говорю, что такие высказывания польских власть имущих преследуют цель получения части электората, я совсем не хочу сказать, что польское общество, как таковое, является антиукраинским. Вовсе нет, оно не таково.

Польша действительно сделала многое, чтобы помочь Украине. Политики из партии "Право и Справедливость" говорят о том, что украинцы выражают мало благодарности, так ли это?

Это все можно свести к абсурду – каждый день начинать с ритуального обряда благодарности польскому правительству. Но думаю, что это не вызывало бы морального восприятия, так же как и не совсем нравственно корыстное оказание помощи, то есть когда есть ожидание, что адресат этой помощи будет платить свой долг до конца жизни. Это естественно, что есть ожидание благодарности, но когда кто-то определяет, как именно надо благодарность выражать и еще и это подчеркивает, то это, по-моему, имеет не много общего с моралью.

Или украинцы недостаточно благодарны? Не знаю ни одного украинского выступления в Польше, в котором бы не звучали слова благодарности.

Исследования общественного мнения в Украине показывают, что украинцы воспринимают Польшу и поляков как наиболее благосклонное государство и общество. Эти пропольские симпатии не изменяются даже под влиянием не слишком мудрых высказываний того или иного политика. Но следует отметить, что такие высказывания могут поколебать доверие украинских политиков к конкретным польским политикам и их партиям.

Важнее все-таки то, что произошло в польском обществе

По моему убеждению в начале полномасштабного вторжения польское правительство показало себя с наилучшей стороны, но это произошло благодаря настроениям польского общества, что повлияло на шкалу польской помощи, которая в большом количестве опиралась на общественные инициативы. Это была уникальная даже до этого времени шкала помощи и солидарности, и это останется в благодарной памяти украинцев.

Но является ли вызов польского посла украинским МИДом адекватной реакцией со стороны Украины?

Я считаю, что стоило два раза подумать, прежде чем принимать такое решение. Ни в коем случае не считаю, что одна сторона допустила ошибку, а вторая – совсем нет. Обострение отношений в такой плоскости не отвечает интересам ни Украины, ни Польши.

Польское правительство настаивает, чтобы Украина полностью переосмыслила и извинилась за Волынскую трагедию, возможно ли?

Не будем считать историю с завтрашнего дня, это абсурд, а именно так происходит в Польше, и это было очень хорошо видно во время торжеств по случаю 80-летия Волынской трагедии.

Шаги направленные на примирение и понимание имели место издавна. Следует принимать во внимание исторические обстоятельства. Например, то, что Украина в послевоенные годы не имела субъектности. Дискуссия о польско-украинских отношениях проходила вне государственных структур.

Церковная иерархия еще в 80-х годах серьезно отнеслась к этому делу — архиепископ Юзеф Глемп и наместник украинских греко-католиков кардинал Мирослав Любачевский издали общую декларацию, которая основывалась на формуле "простим и просим прощения" - это был исторический переговор. Затем последующие церковные деятели по случаю годовщины, и даже без повода продолжали процесс примирения. На эту формулу ссылался также Папа Иоанн Павел II во время исторического визита в Украину. Также было очень многое сделано по этому делу на уровне глав государств и парламентов. Накануне 80-летия Волынской трагедии украинская сторона употребила много красноречивых слов и жестов и уже не знает, что предстоит сделать еще. Украинцы не соглашаются на одностороннюю интерпретацию, принятую польским парламентом, а именно на утверждение, что массовые убийства в 1943-1945 годах были геноцидом. Не потому что украинцы не хотят решить эту проблему. Они не хотят, чтобы им диктовали "единоправильную интерпретацию тех времен"

Польша требует сегодня от Украины более 10 лет назад.

В чем разница?

Тогда было "с Бандерой в Европу не присоединитесь", раздавались разговоры о фигуре, которая в Польше символизирует преступление. На мой взгляд, не совсем правильно. Не потому, что это мой герой, а потому что в те времена Бандера сидел в том же концентрационном лагере, что и генерал Грот-Ровецкий (генерал Армии Краевой). Их камеры были рядом. После окончания войны был убит советским агентом несколько лет спустя. Бандера несет политическую ответственность за созданное движение, являлся председателем ОУН из которой образовалась Украинская Повстанческая Армия. Но в то время Бандера находился в гитлеровском концлагере.

Теперь мы требуем от украинцев безоговорочного принятия такой, а не другой трактовки истории, то есть признания, что массовые убийства поляков были геноцидом, а Бандера — преступником.

Следующие группы исследователей были созданы по политическим причинам и каждый раз дело заканчивалось неприятием односторонней интерпретации. Без тщательных исторических исследований, без историков и исследователей, которые будут опираться на установление фактов, мы и дальше застрянем в спорах. Такой путь не приведет нас ни к пониманию, ни к достойному почитанию жертв.

Еще совсем недавно Польша прямо заявляла, что поддерживает стремление Украины к членству в ЕС. Теперь к этой поддержке добавилось еще такое требование. Может ли такой способ принести желаемый результат?

Скорее вызовет безвкусицу. Я еще раз подчеркну: жертвы заслуживают памяти и уважения. В Украине более ста памятных мест, установленных польским жертвам. В польско-украинских отношениях проблема не эксгумация, а манипулирование памятью. Со всем уважением к жертвам, но это ничего общего. После того, как снесены украинские памятники на территории Польши, украинская сторона просила, чтобы их восстановили. Это не было сделано. Дошло до "клинча".

С одной стороны имеем "клинч", а с другой – войну. Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский подчеркивает, что Россия остается общей угрозой Польше и Украине.

Признание общей угрозы не обязательно означает, что есть реальное осознание этой опасности. Я скорее вижу, как польская сторона легкомыслит эту опасность, и что гораздо хуже, скрывает от общественного мнения всю серьезность ситуации, о чем свидетельствует инцидент с ракетой и белорусскими вертолетами, когда они остались незамеченными для радаров.

Александра Гнатюк, профессор Варшавского университета, Киево-Могилянской академии, вице-президент украинского ПЕН-Клуба. Автор книг "Отвага и страх" (2015), Прощание с империей. Украинские дискуссии об идентичности. В 2006-2010 годах I советница посольства Польши в Киеве. Переводчица и популяризатор украинской литературы в Польше.