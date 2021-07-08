Польша вышла на первое место в мире по процентам вакцинированного населения

Об этом сообщает Bloomberg .

По состоянию на сегодня, 8 июля, в Польше вакцинировано 80,1% населения. Всего в стране сделали 60,8 млн прививок.

Ранее в ОАЭ сделали достаточное количество прививок от COVID-19, чтобы полностью вакцинировать 73,2% населения.

В мире сделали более 3,32 млрд прививок от COVID-19. В тройку стран с наибольшим количеством введенных доз вакцин входят материковый Китай (1,33 млрд), Индия (364,6 млн) и США (более 331 млн).

Напомним, что Объединенные Арабские Эмираты стали "наиболее вакцинированной" страной в мире.