Польша выплачивает сотни евро на украинских детей. Как их получить работникам

Речь идет о сумме в 500 злотых, что составляет примерно 3,2 тыс. грн. Если у детей только мать или отец - выплата будет выше, рассказала уполномоченная президента польского города Валбжих по делам иностранцев Ирина Рерих в интервью Gazeta.ua.



"Карточка дает право получать на каждого несовершеннолетнего ребенка ежемесячно 500 злотых. До их 18-летия. Также перед началом каждого учебного года на школьников в семье выдается 300 злотых - на книги, тетради, канцтовары. Еще один бонус - возможность получать периодически ваучеры на 500 злотых. Тоже на каждого ребенка. Эти деньги можно потратить на зоопарк, гостиницу, парк развлечений, поездку на море", - заявила чиновник.



Дело в том, что в случае официального трудоустройства и проживания в Польше украинцев на них распространяются те же нормы законодательства, которые действуют и в отношении поляков.



"Карта побиту" – это разрешение на временное проживание и работу в Польше. В Украине их часто называют "картами пребывания". У их владельцев, кроме выплат на детей, есть еще несколько бонусов, добавила Ирина Рерих.



"На время действия карты не нужно носить в администрации документы от работодателей, чтобы подтвердить легальность пребывания в Польше. Главное преимущество - с польской картой побиту украинец когда угодно может уехать в Украину и потом легально вернуться в Польшу. Уже не требуется виза, приглашение или другие документы. Также может свободно ездить как турист по странам Шенгенской зоны", - сказала Ирина.



Справка



Польша готовится упростить для работников из Украины получение "карт пребывания". Пакет изменений в закон об иностранцах уже одобрил Сейм.



Нововведения будут давать право украинцам не задокументировать свое место жительства в Польше и не подтверждать источник дохода при составлении заявления на получение карты побиту. Вместо этого будет достаточно информации о том, что заработок зарубежного работника не меньше минимальной зарплаты в стране.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb