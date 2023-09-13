Польша выгнала с должности главного тренера национальной команды по футболу
Федерация футбола Польши объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Фернанду Сантушем
Об этом сообщает официальный инстаграмм Федерации футбола Польши.
"Несмотря на то, что мы прекращаем сотрудничество, я благодарен за то, что возглавлял сборную Польши, и желаю всего лучшего Польши и ее народа, который так хорошо принял меня, когда я жил здесь", - сказал Фернанду Сантуш.
68-летний португалец возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством национальная команда провела пять официальных матчей, в которых трижды проиграла. В отборе на Евро-2024 Польша сенсационно занимает 4-е место группы E после 5 туров.
Выбор нового главного тренера для сборной Польши сейчас является приоритетной задачей. Дата презентации нового специалиста в скором времени будет сообщена.
Сборная Украины в отборе Евро-2024
Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .
На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.
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