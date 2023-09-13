Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Польша выгнала с должности главного тренера национальной команды по футболу

Польша выгнала с должности главного тренера национальной команды по футболу

13 сентября, 2023 среда
19:31
Спорт

Федерация футбола Польши объявила о прекращении сотрудничества с главным тренером сборной Фернанду Сантушем

Об этом сообщает официальный инстаграмм Федерации футбола Польши.

"Несмотря на то, что мы прекращаем сотрудничество, я благодарен за то, что возглавлял сборную Польши, и желаю всего лучшего Польши и ее народа, который так хорошо принял меня, когда я жил здесь", - сказал Фернанду Сантуш.

68-летний португалец возглавил сборную Польши в январе этого года. Под его руководством национальная команда провела пять официальных матчей, в которых трижды проиграла. В отборе на Евро-2024 Польша сенсационно занимает 4-е место группы E после 5 туров.

Выбор нового главного тренера для сборной Польши сейчас является приоритетной задачей. Дата презентации нового специалиста в скором времени будет сообщена.

Сборная Украины в отборе Евро-2024

Украинцы начали отборочную кампанию 26 марта в Лондоне против Англии. Под руководством и. главного тренера Руслана Ротаня наша команда уступила со счетом 0:2 .

На июньские матчи Украину вывел Сергей Ребров, начавший работу во главе национальной сборной по победам над Северной Македонией (3:2) и Мальтой (1:0). 9 сентября Украина сыграла вничью 1:1 с Англией.

Польша
Евро-2024
Читайте также:
12 сентября, 2023 вторник
Вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по спорному языковому вопросу
Італія - Україна
13 сентября, 2023 среда
Ребров оценил шансы Украины на выход на Евро-2024 после поражения от Италии
12 сентября, 2023 вторник
Силы обороны заявили, что, перебрасывая резервы с разных направлений, враг совершает ошибки
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.56
    Покупка 37.56
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
13 сентября
20:23
Грузия присоединится к операции НАТО в Средиземном море
20:08
OPINION
Путин, Троцкий и "лучи чучхе"
19:58
Маляр: россияне начали штурмовать Марьинку и Авдеевку
19:28
OPINION
Правительство вместе с правоохранителями добивают оборонную отрасль
19:00
Обзор
Победные новости 567-го дня войны: ВСУ анонсировали "жаркий сезон" для оккупантов в Крыму, а Германия передала Украине очередной пакет военной помощи
18:56
В сервисе "еЧерга" запустили новую услугу для перевозчиков
18:54
Нікол Пашинян
"Вопрос нацбезопасности": Армения ратифицирует Римский статут
18:52
Маркевич высказался, что мешает Мудрыку выйти на топ-уровень
18:37
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
18:36
Интервью
Украинская держава будет там, где будет украинская идентичность, - Вятрович
18:23
Завладение аэропортом "Одесса": ВАКС избрал меру пресечения одному из фигурантов
18:13
WhatsApp запустил функцию каналов как в Telegram
18:10
Обновлено
РФ обвинила Украину в ракетном ударе по Севастополю, в ГУР подтвердили повреждение вражеского корабля и подводной лодки
18:07
Россия готовит информационное алиби для возможного теракта в Умани, - ЦПД
18:02
OPINION
Андрей Яницкий
Как "кейс Пивоварского" мешает закупкам минобороны
17:56
У Киева и Одессы самые большие риски во время отопительного сезона, - Центр исследований энергетики
17:53
Обновлено
В Китае подтвердили визит посланника Папы Римского. С ним встретится Ли Хуэй
17:38
Американский владелец Tommy Hilfiger и Calvin Klein вышел с российского рынка
17:27
Обновлено
Оккупанты ударили по Змиевке на Херсонщине: ранены трое
17:24
Украина больше года экспортирует зерно через Хорватию, вывезено около 100 тыс. тонн, - хорватский чиновник
17:20
По сети распространяется фейк об экстрадиции украинцев призывного возраста из Ирландии
17:14
Силы обороны уничтожили российский катер "Тунец"
16:53
"Это не фильм": главнокомандующий чешской армией призвал Запад настроиться на длительную войну в Украине
16:36
Финляндия не будет участвовать в ЧМ мира по командной гимнастике из-за участия команд РФ и Беларуси
16:33
Женские купе: в Укрзализныце рассказали о спросе на услугу
16:33
Автор документалки о преступлениях РФ на востоке планирует снять ленту о Херсоне
16:28
"После Англии трудно противостоять такому сопернику": Ярмоленко нашел оправдание поражению сборной Украины против Италии
16:24
санкции против РФ
Россия обошла технологические санкции и производит больше ракет, чем до масштабной войны, - NYT
16:13
Эксклюзив
Силы обороны анонсировали продление "жаркого" сезона в Крыму для оккупантов
16:11
На VI международном кинофестивале состоялись премьеры двух украинских фильмов
16:02
Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода
16:00
OPINION
Как относиться к коррупции эпохи Зеленского? Действительно ли опрос "Деминициатив" хотел зла президенту
15:59
Энергоатом летом перевыполнил план выработки электроэнергии на 19%
15:39
Создатели сериала "Очень странные дела" представили первое промо 5-го сезонапредставили первое промо
15:24
СБУ на Одесчине объявила подозрение всему руководству районной ВВК, помогавшему уклонистам
15:20
Ситуация в Нагорном Карабахе: глава Евросовета Мишель призвал к деэскалации напряженности
15:17
Рада "засекретила" стенограммы заседания комитета, возглавляемого главой партии "Слуга Народа" Шуляком. Движение "ЧЕСНО" обратилось за объяснениями
15:09
Обновлено
"На нас никто не нападает": премьер Румынии призвал чиновников успокоить людей из-за падения осколков БПЛА
15:04
Суд отстранил директора департамента КГГА из-за гибели людей возле закрытого укрытия
14:57
Укравтопром: в этом году в Украине вырос спрос на автобусы и микробусы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV