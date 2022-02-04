Польша выдвинула Джемилева на Нобелевскую премию мира, - QIRIM.News

Об этом заявил польский правозащитник Петр Хлебович, передает QIRIM.News .



Польша выдвинула кандидатуру лидера крымскотатарского народа, народного депутата Украины Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира в 2022 году.



Номинирование Мустафы Джемилева инициировала вицеспикер нижней палаты Сейма Польши Малгожата Гошевская.



Кроме того, на Нобелевскую премию мира 2022 выдвинули британского естествоиспытателя Дэвида Аттенборо, ВОЗ, лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, министра иностранных дел Тувалу Саймона Кофе и Папу Римского Франциска.



Мустафу Джемилеву уже номинировали на присуждение Нобелевской премии мира в 2009, 2011 и 2015 годах.

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