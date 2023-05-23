Польша выделит €1 млрд пострадавшим от импорта из Украины фермерам
Европейская комиссия одобрила польскую программу поддержки сельскохозяйственных производителей на сумму около €1 млрд в условиях войны России против Украины
Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
"Целью мероприятия является поддержка сельскохозяйственных производителей, которые сейчас сталкиваются с дефицитом ликвидности из-за роста стоимости минеральных удобрений и отсутствия стабильности на аграрном рынке, вызванной текущим кризисом", – говорится в заявлении.
Комиссия установила, что польская схема отвечает условиям, изложенным во Временной антикризисной и переходной программе. В частности, помощь не будет превышать 250 000 евро на одного бенефициара и будет предоставлена не позднее 31 декабря 2023 года.
Комиссия пришла к выводу, что польская схема необходима, целесообразна и пропорциональна для устранения серьезных нарушений в экономике государства-члена ЕС.
2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины после давления со стороны пяти государств-членов Европейского Союза, обвинявших украинский импорт в обвале местных цен.
Таким образом, Еврокомиссия заменила односторонние решения пяти стран своим собственным регулированием и теперь запрет импорта касается четырех сельскохозяйственных продуктов: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины.
Одновременно планируется финансовая поддержка для фермеров в этих странах-членах, решение о которой должны быть приняты отдельно, и меры по облегчению транзита украинского зерна через "пути солидарности" в другие страны-члены ЕС и третьи страны.
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