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Польша выдала украинским беженцам более 625 тысяч удостоверений личности

3 апреля, 2022 воскресенье
14:50
беженцы из Украины

По состоянию на 3 апреля правительство Польши предоставило украинским беженцам более 625 000 национальных идентификационных номеров

Об этом сообщает Republicworld.

Польша приняла закон, разрешающий беженцам из Украины иметь идентификационные номера. Они предоставляют право на бесплатное образование, медицинское обслуживание и социальные выплаты, а также право работать в стране в течение 18 месяцев.

С начала военной агрессии в Украине 24 29 265 украинцев пересекли границы с Польшей. По данным УВКБ ООН, 635 816 человек выехали из Украины в Румынию, в то время как 392 933 украинца прибыли в Молдову. Также 385 783 человека переехали в Венгрию. Еще 298183 украинцев выехали в Словакию.

  • Напомним, польский вице-премьер Ярослав Качиньский заявил , что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие.

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