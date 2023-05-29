Польша ввела санкции против режима Лукашенко. В списке есть предприниматели, связанные с российским капиталом
Польша ввела санкции против 365 граждан Беларуси. Им будет запрещен въезд в страну и в целом в Шенгенскую зону. Также будут заморожены их активы
Об этом сообщили в МВД Польши.
Санкции введены в связи с оставлением без изменений приговора по делу журналиста Анджея Почобута, которого в Беларуси приговорили к 8 годам лишения свободы, и репрессии белорусских властей против политических оппонентов режима Александра Лукашенко.
Также министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский принял решение заморозить средства и экономические ресурсы 20 организаций и 16 человек, связанных с российским капиталом.
Под ограничения попали 159 белорусских депутатов, 76 судей, 7 прокуроров, 32 представителя местных властей, 28 сотрудников правоохранительных органов Беларуси.
Также в списке 23 пропагандиста из провластных СМИ, 24 спортсмена, 8 представителей государственных предприятий и 8 деятелей культуры и науки.
Все эти люди пропагандировали белорусский режим, отметили в МВД Польши.
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