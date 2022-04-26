Польша ввела санкции против Газпрома и 50 юридических и физических лиц

Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский.

"Вчера я подписал решение о санкциях против 50 российских олигархов и организаций, ведущих реальный бизнес в Польше. Наша цель – ударить по российской экономике, чтобы Россия не могла вести войну в Украине", – говорится в заявлении.

Среди 50 юридических и физических лиц есть как олигархи, так и компании, в частности – Газпром. Под санкции также попадает олигарх Вячеслав Кантор, владеющий 20% акций компании "Азот". Под ограничения попадут, в частности, связанные с самопровозглашенными президентом Беларуси Лукашенко лица. Также в список попадут все, кто "импортировал уголь из Донбасса в Польшу".

"Мы будем применять несколько видов санкций, то есть замораживание имущества, отстранение от участия в тендерах, а в случае олигархов – запрет на въезд на территорию Республики Польша. Это первый список, и он будет расширяться", – объясняет Каминский.

Польша может применить четыре вида мер: замораживание средств, запрет на въезд, а также запрет на участие в государственных тендерах. Штраф за участие в тендерах, несмотря на запрет – до 20 млн злотых.

"Санкционный список, безусловно, будет расширен", – уверяет Каминский.

Ознакомиться со списком можно по ссылке .

Добавим, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает , что санкции против РФ являются слабыми и нужны новые "сокрушительные санкции".

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