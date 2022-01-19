Польша ввела повышенный уровень киберугроз в связи с хакерской атакой на Украину
В Польше с 18 по 23 января объявлена первая степень террористической угрозы в киберпространстве из-за хакерской атаки на правительственные сайты Украины
Соответствующий указ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал 18 января, сообщает правительственный сайт .
"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее первый уровень тревоги по всей стране. Это самый низкий уровень и касается угроз в киберпространстве", - говорится в сообщении.
Уровень тревоги действует по всей Польше до 23:59 23 января.
"Введение уровня ALFA-CRP носит превентивный характер – он связан с кибератаками, которые произошли в Украине в последние дни", – отметили в правительстве.
Уровень CRP вводится в случае террористической угрозы, касающейся систем органов государственного управления или систем, являющихся частью критической инфраструктуры.
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- 15 января стало известно, что в кибератаки на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связываемая с белорусской разведкой .
- 16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия .
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