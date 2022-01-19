Польша ввела повышенный уровень киберугроз в связи с хакерской атакой на Украину

Соответствующий указ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал 18 января, сообщает правительственный сайт .



"Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановление, вводящее первый уровень тревоги по всей стране. Это самый низкий уровень и касается угроз в киберпространстве", - говорится в сообщении.



Уровень тревоги действует по всей Польше до 23:59 23 января.



"Введение уровня ALFA-CRP носит превентивный характер – он связан с кибератаками, которые произошли в Украине в последние дни", – отметили в правительстве.



Уровень CRP вводится в случае террористической угрозы, касающейся систем органов государственного управления или систем, являющихся частью критической инфраструктуры.

В Украине в ночь с 13 на 14 января 2022 года произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства .

15 января стало известно, что в кибератаки на украинские правительственные сайты может быть причастна группа хакеров, связываемая с белорусской разведкой .

16 января в Министерстве цифровой трансформации Украины заявили, что за кибератакой на правительственные сайты стоит Россия .



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