Польша ввела десятидневный карантин для украинцев, которые не получили прививки от COVID-19
Польша ввела обязательный десятидневный карантин для украинцев, которые не получили прививку или не переболели COVID-19
Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Коронавирус-Инфо".
"Польша ввела обязательный 10-дневный карантин при въезде из стран, не входящих в Шенгенскую зону, в частности из Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что от изоляции освобождаются лица после семи дней карантина при отрицательном результате теста на COVID-19, которые получили полный курс прививок зарегистрированной в ЕС вакциной или имеют подтверждение о выздоровлении от болезни. Изоляцию также не нужно проходить лицам, определенным в Положении Совета ЕС об установлении ограничений и запретов в связи с эпидемией, а также лица, которые путешествуют самолетом из стран, не входящих в Шенгенскую зону, и будут находиться в течение 24 часов, имея авиабилет, который это подтверждает.
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