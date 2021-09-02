Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью

О решении президента объявил его пресс-секретарь Блаве Спихальский сообщает Gazeta Wyborcza .

Как отмечается, чрезвычайное положение введено в части Подляшского и Люблинского воеводств.

"В четверг (2 сентября) президент Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения в некоторых провинциях Подляшского и Люблинского воеводств, то есть об ограничении гражданских свобод в этих регионах", - говорится в сообщении.

Решение президента вступает в силу сразу после публикации в "Вестнике законов".

Чрезвычайное положение продлится 30 дней, если постановление не будет отменено Сеймом в понедельник, 6 сентября.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb