Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Беларусью
Президент Польши Дуда ввел чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за кризиса, связанного с потоком нелегальных мигрантов
О решении президента объявил его пресс-секретарь Блаве Спихальский сообщает Gazeta Wyborcza .
Как отмечается, чрезвычайное положение введено в части Подляшского и Люблинского воеводств.
"В четверг (2 сентября) президент Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения в некоторых провинциях Подляшского и Люблинского воеводств, то есть об ограничении гражданских свобод в этих регионах", - говорится в сообщении.
Решение президента вступает в силу сразу после публикации в "Вестнике законов".
Чрезвычайное положение продлится 30 дней, если постановление не будет отменено Сеймом в понедельник, 6 сентября.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.88
Покупка 26.88Продажа 27.12
-
EUR
Покупка 31.71Продажа 32.1
- Актуальное
- Важное