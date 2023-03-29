Польша введет ограничения на импорт украинского зерна

Об этом сообщает Wprost со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

"Мы готовы помочь, взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", - сказал премьер.

Моравецкий пояснил, что уже направлено письмо Европейской комиссии с просьбой "принять радикальные решения". В то же время Польша готова идти на конфликт по ограничению экспорта Украины.

"Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые у нас нет согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже", - добавил Моравецкий.