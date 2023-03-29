Польша введет ограничения на импорт украинского зерна
В Польше обещают ввести правила, ограничивающие наплыв украинского зерна в страну, объясняя это возможной дестабилизацией на рынке импорта
Об этом сообщает Wprost со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.
"Мы готовы помочь, взять это зерно и экспортировать в Африку. Но мы не согласны, чтобы это зерно попало на наш рынок и дестабилизировало его. Я распорядился ввести правила, которые ограничат влияние украинского зерна на Польшу", - сказал премьер.
Моравецкий пояснил, что уже направлено письмо Европейской комиссии с просьбой "принять радикальные решения". В то же время Польша готова идти на конфликт по ограничению экспорта Украины.
"Кризис настолько мощный, что сегодня мы рассматриваем и использование тех инструментов, на которые у нас нет согласия Еврокомиссии. Я говорю это прямо. В лучшем случае нас накажут позже", - добавил Моравецкий.
- По состоянию на 22 марта, Украина экспортировала 25,3 миллиона тонн продовольствия для стран Азии, Европы и Африки.
- На 27 марта в рамках "зерновой инициативы" в территориальных водах Турции российская инспекция затягивает проверки. Входа и выхода в общей сложности ожидают 94 судна.
- Министерство аграрной политики и продовольствия подытожило, что за сезон Украина смогла покрыть импортные потребности зерна для Кении, этот показатель близок к довоенному.
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