Польша введет новые карантинные ограничения из-за распространения штамма "Омикрон"
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что из-за угрозы штамма "Омикрон" в стране введут новые карантинные ограничения в течение 1-17 декабря
Об этом сообщает Gazeta.pl.
В понедельник, 29 ноября, правительство Польши приняло решение, что новый штамм "Омикрон" требует усиления эпидемических ограничений.
Загруженность ресторанов, кинотеатров и других заведений будет сокращена до 50%. Рекомендуют воздержаться от проведения свадеб, причастий и вечеринок. В них могут участвовать максимум 100 человек, а в спортивных мероприятиях за пределами спортивных сооружений - максимум 200 человек. Эти ограничения не касаются вакцинированных.
Также правительство Польши запретило полеты в семь африканских стран: Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Эсватини и Южную Африку. Людям, которые будут возвращаться из этих стран, придется пройти 14-дневный карантин.
Те, кто едет в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны пройти двухнедельный карантин или получить отрицательный результат ПЦР-теста.
Ожидается, что ограничения вступят в силу в течение 1-17 декабря.
- Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.
- Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде.
- Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки.
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