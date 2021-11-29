Польша введет новые карантинные ограничения из-за распространения штамма "Омикрон"

Об этом сообщает Gazeta.pl.



В понедельник, 29 ноября, правительство Польши приняло решение, что новый штамм "Омикрон" требует усиления эпидемических ограничений.



Загруженность ресторанов, кинотеатров и других заведений будет сокращена до 50%. Рекомендуют воздержаться от проведения свадеб, причастий и вечеринок. В них могут участвовать максимум 100 человек, а в спортивных мероприятиях за пределами спортивных сооружений - максимум 200 человек. Эти ограничения не касаются вакцинированных.



Также правительство Польши запретило полеты в семь африканских стран: Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию, Эсватини и Южную Африку. Людям, которые будут возвращаться из этих стран, придется пройти 14-дневный карантин.



Те, кто едет в Польшу из-за пределов Шенгенской зоны, должны пройти двухнедельный карантин или получить отрицательный результат ПЦР-теста.



Ожидается, что ограничения вступят в силу в течение 1-17 декабря.

Напомним, ранее ученые Великобритании обнаружили новый COVID-штамм, имеющий 32 мутации.

Новый штамм коронавируса был обнаружен в Великобритании, Южной Африке, Бельгии, Ботсване, Гонконге, Германии, Италии, Нидерландах, Дании, Австралии и Канаде.

Ряд стран ограничил авиасообщение со странами южного региона Африки. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb