Польша вслед за Венгрией попросила ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, передает rp.pl.

"Даже если это (продолжение запрета импорта на уровне ЕС, – ред.) не удастся, некоторые страны введут свои ограничения. Конечно, Польша, Венгрия, Словакия это рассматривают. Позиция Польши четкая: или мы договоримся ЕС… Но если окажется, что Еврокомиссия не примет такого решения, то премьер-министр Моравецкий, а также экс-премьер Ярослав Качиньский резко подчеркивает, что украинское зерно не попадет", - сказал министр.

Кроме того, Польша хочет, чтобы список сырья, запрещенного для ввоза в пятерку стран, был гибким и к нему можно добавить другие продукты.

Страны также хотят, чтобы Евросоюз субсидировал транспортировку украинского зерна.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.