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Польша вслед за Венгрией попросила ЕС продлить запрет на импорт зерна из Украины

25 августа, 2023 пятница
16:12
Экономика

Польша потребует от Евросоюза продлить запрет на импорт зерна из Украины, а в случае отказа – введет свои ограничения

Об этом заявил министр сельского хозяйства Польши Роберт Телюс, передает rp.pl.

"Даже если это (продолжение запрета импорта на уровне ЕС, – ред.) не удастся, некоторые страны введут свои ограничения. Конечно, Польша, Венгрия, Словакия это рассматривают. Позиция Польши четкая: или мы договоримся ЕС… Но если окажется, что Еврокомиссия не примет такого решения, то премьер-министр Моравецкий, а также экс-премьер Ярослав Качиньский резко подчеркивает, что украинское зерно не попадет", - сказал министр.

Кроме того, Польша хочет, чтобы список сырья, запрещенного для ввоза в пятерку стран, был гибким и к нему можно добавить другие продукты.

Страны также хотят, чтобы Евросоюз субсидировал транспортировку украинского зерна.

Что известно о запрете на импорт зерна

Еврокомиссия 2 мая приняла временные меры по импорту отдельных сельскохозяйственных товаров из Украины в 5 стран ЕС. Первоначально запрет был введен до 5 июня. Однако 12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

24 августа стало известно, что Венгрия просит ЕС продлить запрет на импорт украинского зерна.

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Украина
Польша
зерно
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