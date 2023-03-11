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Польша впервые сама доставила себе сжиженный газ

11 мартa, 2023 суббота
17:18
Экономика

Газовоз "Лех Качиньский", принадлежащий польской компании PKN Orlen, в субботу, 11 марта, впервые доставил в терминал в городе Свиноуйце партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа из США

Об этом сообщает издание PAP.

Как заявил на церемонии принятия газовоза вице-премьер-министр Польши Яцек Сасин: "Польша является независимым и энергетически суверенным государством".

Чиновник также подчеркнул символизм события, указав, что политика энергетической независимости Польши от поставки сырья из России была инициирована бывшим президентом Лехом Качиньским.

Генеральный директор PKN Orlen Даниэль Обайтек в свою очередь сказал, что концерн инвестирует 70 миллиардов злотых в увеличение добычи нефти и газа, большую часть из них – в Норвегии, а также в Польше, Канаде и Пакистане.

Справка

"Лех Качиньский" – это первый из восьми газовозов, которые будут располагать Польшей. Судно было спущено на воду в середине декабря 2022 года. Второе судно серии - "Гражина Гесицкая" - проходит ходовые испытания у берегов Южной Кореи. Еще два газовоза будут поставлены в 2024-м, остальные – годом позже.

Каждое из заказанных судов имеет длину почти 300 метров и, как предполагается, будет перевозить 174 тысяч кубометров, или около 70 тысяч тонн сжиженного газа, что эквивалентно примерно 100 миллионам кубометров газа в летучем состоянии.

  • Ранее Польша расторгла контракт с Газпромом, которым были предусмотрены поставки газа до конца 2022 года.
  • 28 сентября стало известно, что в польском городе Голенюв официально открыли газопровод Baltic Pipe, пролегающий между Польшей и Данией. Им в Польшу и соседние страны будут поставлять газ из Норвегии
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газ
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