Польша возглавила коалицию, которая заблокировала "слабую" резолюцию ЕС в отношении Беларуси
Коалиция стран - членов ЕС во главе с Польшей заблокировала совместное заявление блока о ситуации на польско-белорусской границе в районе населенного пункта Дольный Уснар
Об этом пишет Euractiv .
Польша утверждает, что проект, предложенный председательствующей в ЕС Словенией, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридной войне" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ио необходимости работать над слабыми сторонами ЕС в этом отношении.
Министры внутренних дел ЕС на встрече во вторник, 31 августа, должны принять совместное заявление по событиям на границе с Беларусью.
Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе "гибридной войны".
Ситуация в Дольном Уснаре остается неизменной, а это значит, что состояние здоровья мигрантов, оказавшихся между двумя странами, продолжает ухудшаться.
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