Польша возглавила коалицию, которая заблокировала "слабую" резолюцию ЕС в отношении Беларуси

Об этом пишет Euractiv .

Польша утверждает, что проект, предложенный председательствующей в ЕС Словенией, был "слишком слабым" и не содержал упоминаний о "гибридной войне" самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко ио необходимости работать над слабыми сторонами ЕС в этом отношении.

Министры внутренних дел ЕС на встрече во вторник, 31 августа, должны принять совместное заявление по событиям на границе с Беларусью.



Еврокомиссия встала на сторону правительства Польши в вопросе "гибридной войны".

Ситуация в Дольном Уснаре остается неизменной, а это значит, что состояние здоровья мигрантов, оказавшихся между двумя странами, продолжает ухудшаться.