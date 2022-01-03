Польша во время председательства в ОБСЕ будет иметь приоритет в отношении Украины, - МИД
Вопрос Украины будет приоритетным для Польши во время председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил в эфире Польского радио.
По его словам, Польша должна заняться вопросом безопасности и выходом из кризиса, связанного с коронавирусом.
Пшидач надеется, что Россия согласится на переговоры не только по ОРДЛО, но и по теме аннексии Крыма.
Он отметил экономические трудности из-за коронавируса и добавил, что рыночная нестабильность влияет на безопасность.
Польша с 1 января начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Работой ОБСЕ руководит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
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