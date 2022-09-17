Об этом сообщает "Польское радио".

Южнокорейские самолеты придут на смену постсоветским истребителям МИГ-29. По словам главы Минобороны Польши, это еще один шаг на пути к модернизации польской военной авиации.

"До сих пор пилоты использовали МИГ-29, постсоветскую технику. Все мы понимаем, что дальнейшее использование этой техники не имеет никаких перспектив. Эти старые самолеты будут заменены современными самолетами FA-50. Это будет поколенческий скачок, на два поколения. поколение. FA-50 – это самолеты четвертого поколения", – сказал Блащак.

Официальное утверждение контракта на закупку FA-50 состоялось на базе в Минске-Мазовецком в присутствии президента Польши Анджея Дуды.

"Реализация программы введения в Вооруженные силы Польши самолетов FA-50 позволит нам полностью отказаться от дальнейшего использования МИГов-29 и Су-22, которые сейчас находятся в польской армии", – заявил он.

Согласно контракту Польша приобретет в Южной Корее 48 истребителей FA-50, из которых первые 12 должны передать польским пилотам в середине 2023 года. Самолет будет настроен в соответствии с требованиями ВВС Польши и оснащен системой идентификации НАТО "свой-чужой".

Напомним, ранее Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.

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