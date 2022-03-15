Польша видит признаки того, что беженцы из Украины могут стать мишенью торговцев людьми
Польские чиновники и работники гуманитарной помощи видят признаки того, что беженцы из Украины могут стать мишенью торговцев людьми
Об этом сообщает Reuters .
Во вторник, 15 марта, польский омбудсмен по правам человека Марцин Вячек посетил пограничный регион, чтобы обсудить риск торговли людьми с местным руководителем польской пограничной службы Анджеем Попком.
"Полицейские хорошо осознают эти риски, и мы уже имели случаи, когда были подозрения в таких ситуациях", - сказал Вячек журналистам.
Согласно исследованию ООН, торговцы людьми уже давно сосредоточены на уязвимых людях в Восточной Европе, особенно женщинах и несовершеннолетних, которых преимущественно продают для сексуальной эксплуатации.
Сотрудники помощи в Перемышле заявили, что они озабочены, казалось бы, щедрыми предложениями жилья за границей, которые предлагают беженцам. Вокруг приютов в городе для беженцев расклеили таблички на украинском, русском, польском и английском языках, на которых указано, что необходимо принять меры, прежде чем кто-нибудь начнет предлагать перевозки с частным водителем.
"Сделайте селфи с водителем – если они отказываются, не езжайте с ним", – призывают беженцев. Несколько дней назад в городе также появилась программа для телефонной регистрации путешествующих с ними водителей и беженцев.
Возглавляющая варшавскую общественную организацию La Strada, которая борется с торговлей людьми, Ирэна Давид-Ольчик сказала, что подтвержденных случаев торговли людьми не было. Но она сказала, что попытки набора персонала широко распространены в Интернете, включая предложения поехать в Турцию или Мексику.
- Напомним, город Берлин призывал украинских беженцев не принимать предложения денег или проживания на главном вокзале из-за опасений, которые могут привлечь к принудительной проституции или другим формам торговли людьми.
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