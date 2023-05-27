Польша вдвое увеличит численность армии

Об этом 27 мая 2023 года министр сообщил во время церемонии по случаю Дня ветеранов операций за пределами государственной границы, передает Polskie Radio.

Министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что одним из приоритетов министерства национальной обороны является увеличение численности польского войска.

"Могу сказать, что сегодня польское войско насчитывает 172 тысячи защитников. Я здесь говорю обо всех военных - профессиональных, территориальной обороне. Нашей целью является то, чтобы войско насчитывало не менее 300 тысяч военных. Мы эту цель последовательно реализуем. На основании закона о защите отчизны, принятого в прошлом году, мы ввели добровольную военную службу", - сказал Блащак.

Отмечается, что вчера 26 мая сейм принял законопроект о ветеранах дипломатических миссий за рубежом, поданный министерством обороны. Новый закон предусматривает, что выплаты пособий будут производиться не только пенсионерам, но и пострадавшим и военнослужащим, еще находящимся на активной профессиональной службе.