Польша в следующем году планирует отменить социальную помощь для украинских беженцев, - представитель правительства

Об этом в интервью РАР рассказал спикер правительства Петр Мюллер.

Издание отмечает, что согласно местным опросам, большинство поляков выступает против продления финансовой помощи гражданам Украины, которые сейчас проживают в Польше. Мюллер подчеркнул, что все решения о социальной помощи, принятые после начала войны, носили временный характер.

"Решения, которые были приняты после начала войны, носят временный характер, и это все, что я могу сказать", - отметил он.

Мюллер подчеркнул, что уже завершился период, когда украинцы массово бежали в Польшу.

"Поэтому эти решения постепенно теряют силу, в акте прописано, что они не будут продлены", - пояснил спикер.

Он надеется, что "просто не будет необходимости продолжать" социальную помощь, а на вопрос, не будет ли в ней дальнейшей потребности, сказал, что "думает, что не будет".