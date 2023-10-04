Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Польша в следующем году планирует отменить социальную помощь для украинских беженцев, - представитель правительства

Польша в следующем году планирует отменить социальную помощь для украинских беженцев, - представитель правительства

4 октября, 2023 среда
17:19
Мир

Польша планирует с первого квартала следующего года отменить социальную помощь для украинских беженцев - представитель правительства надеется, что "просто не будет необходимости ее продолжать"

Об этом в интервью РАР рассказал спикер правительства Петр Мюллер.

Издание отмечает, что согласно местным опросам, большинство поляков выступает против продления финансовой помощи гражданам Украины, которые сейчас проживают в Польше. Мюллер подчеркнул, что все решения о социальной помощи, принятые после начала войны, носили временный характер.

"Решения, которые были приняты после начала войны, носят временный характер, и это все, что я могу сказать", - отметил он.

Мюллер подчеркнул, что уже завершился период, когда украинцы массово бежали в Польшу.

"Поэтому эти решения постепенно теряют силу, в акте прописано, что они не будут продлены", - пояснил спикер.

Он надеется, что "просто не будет необходимости продолжать" социальную помощь, а на вопрос, не будет ли в ней дальнейшей потребности, сказал, что "думает, что не будет".

  • Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил , что отношения с Украиной сейчас вошли в "период спада" - этим он объяснил свое отсутствие на встрече глав МИД государств Европейского Союза.
Польша
помощь Украине
Читайте также:
Віталій Портников
Автор Виталий Портников
3 октября, 2023 вторник
Мы свидетели первых капель дождя, который может превратиться в подлинное политическое цунами. Колонка Виталия Портникова
Тайсон Ф'юрі
2 октября, 2023 понедельник
Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика
Хорватія
3 октября, 2023 вторник
Минобороны Украины требует от компании из Хорватии вернуть 3,2 млн евро за непоставленные гранаты
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.7
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 октября
17:39
Работали на РФ, продавали оружие и детское порно: СБУ разоблачила более 60 клириков УПЦ (МП)
17:35
Эксклюзив
Разработка для третьей мировой: главред Defense Express Катков об угрозе российской ракеты с ядерным двигателем
17:31
Volkswagen
Укравтопром назвал 10 самых популярных моделей новых авто
17:23
Месси выбрал клуб для завершения карьеры
17:22
Обзор
бронетранспортер М113
Американский бронетранспортер М113: технические характеристики и преимущества советских образцов
17:09
Роман Бессмертный
Мир и Европа направляются сначала к континентальной войне, а затем и к глобальной, - Бессмертный
17:00
Правительство Норвегии увеличит оборонный бюджет на 2024 год с акцентом на помощь Украине
16:39
Netflix
Netflix инвестировал в украинский контент несколько миллионов долларов, - соучредитель FILM.UA Group
16:36
Сборная Украины потеряла Ярмоленко перед матчами квалификации Евро-2024
16:30
OPINION
Маск против Украины. Чего на самом деле хочет технологический гений
16:29
Эксклюзив
Вероятно, оккупанты готовятся к "жесту доброй воли" в Токмаке, - Федоров
16:22
Греция заявила о готовности предоставить свои порты для экспорта украинского зерна
16:15
Эксклюзив
Слуга народа
После задержания мэра Сум власти в городе перешли в "Слуг народа", - журналистка Валевская
16:10
Стрельба полиции в Днепре: в крови спутницы погибшего, сидевшей за рулем, обнаружили алкоголь
16:01
Если союзники предоставят необходимые инструменты, украинцы завершат дело, - Сунак
15:59
Фиксируем российские волны дезинформации о способности Украины дальше побеждать, - Ермак
15:52
Украина нарастила объемы экспорта мяса по сравнению с 2022 годом
15:43
Футболист, проведший 51 матч за сборную Украины, теперь будет играть за любителей
15:32
Пресс-релиз
У Полтавского ГОКа новый финансовый директор
15:27
Интервью
Арестованные российские активы должны работать на Украину уже сейчас, не дожидаясь репараций, — военнослужащий Юрий Гудыменко
15:26
Эксклюзив
ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении, оккупанты покинули ряд позиций, - Легион Свободы
15:23
Украинский десант высадился в Крыму и дал бой оккупантам, ГУР рассказало детали
15:19
В Запорожье прогремели взрывы. ПС предупреждали об угрозе баллистики
15:17
Обманывали воинов и волонтеров, которые хотели приобрести авто на фронт: 12 участникам организованной группы сообщили о подозрении в мошенничестве
15:14
Красный Крест призвал Беларусь уволить главу Шевцова из-за депортации детей из Украины
15:09
Глава МИД Франции посетила одну из подстанций Укрэнерго: подробности
15:08
"Шахтер" обыграл "Антверпен" в юношеской Лиге УЕФА
15:01
САП будет просить для подозреваемого в коррупции мэра Сум арест с залогом 10 млн грн
15:00
НАПК проверяет заместителя Ермака Шурму на наличие конфликта интересов
14:40
На официальные ресурсы МВД вернули функцию уплаты штрафа
14:38
Китайская подлодка затонула в Желтом море: погибли 55 членов экипажа, - Daily Mail
14:30
OPINION
Богдан Данилишин
С начала широкомасштабной войны львиную долю кредитов банки выдали в поддержку сельскохозяйственного производства
14:27
Эксклюзив
Россияне готовятся к возможному уничтожению Крымского моста, - военный эксперт Черник
14:22
Новости компаний
Благотворительный сбор с розыгрышем iPhone 15 Pro на медицинские нужды 47-й ОМБр
14:19
Корабль "Циклон" и ракетоносители в Азовском море: ВМС Украины объяснили тактику флота РФ
14:14
Обновлено
Патрульный корабль ЧР РФ "Василий Быков"
Россияне вывели в Азовское море ракетоносители с потенциальным общим залпом 8 "калибров"
13:59
сирена
Директору департамента КМДА объявили подозрение в растрате почти 250 тыс. грн на системе оповещения
13:57
Эксклюзив
Алексей Арестович
Операция "прикрытие": нардеп Дунда намекнул на кого работает Арестович
13:53
Япония
Япония осудила визит депутата Сузуки в Россию
13:53
Россияне через ТОТ разворовывают средства под видом "свободной экономической зоны"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV