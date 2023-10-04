Польша в следующем году планирует отменить социальную помощь для украинских беженцев, - представитель правительства
Польша планирует с первого квартала следующего года отменить социальную помощь для украинских беженцев - представитель правительства надеется, что "просто не будет необходимости ее продолжать"
Об этом в интервью РАР рассказал спикер правительства Петр Мюллер.
Издание отмечает, что согласно местным опросам, большинство поляков выступает против продления финансовой помощи гражданам Украины, которые сейчас проживают в Польше. Мюллер подчеркнул, что все решения о социальной помощи, принятые после начала войны, носили временный характер.
"Решения, которые были приняты после начала войны, носят временный характер, и это все, что я могу сказать", - отметил он.
Мюллер подчеркнул, что уже завершился период, когда украинцы массово бежали в Польшу.
"Поэтому эти решения постепенно теряют силу, в акте прописано, что они не будут продлены", - пояснил спикер.
Он надеется, что "просто не будет необходимости продолжать" социальную помощь, а на вопрос, не будет ли в ней дальнейшей потребности, сказал, что "думает, что не будет".
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