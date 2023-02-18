Польша в рамках коалиции готова предоставить Украине истребители Миг-29, - Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в субботу, 18 февраля, заявил, что его страна готова предоставить Украине истребители Миг-29, но только в рамках коалиции
Об этом он сообщил на Мюнхенской конференции безопасности, цитирует RMF .
"Сегодня мы можем говорить о передаче наших Миг-29 в рамках более широкой коалиции, и мы готовы к этому. Мы также вдохновляем других делать это", - заявил Моравецкий.
Он отметил, что сейчас широко обсуждается тема передачи этих истребителей Украине. Польский премьер отметил четкую позицию Польши, предусматривающую ее участие в более широкой коалиции.
"Это не касается наших самых современных истребителей, которых нам пока не хватает", - подчеркнул он.
Моравецкий процитировал мэра Киева Виталия Кличко о том, что во время последнего ракетного обстрела украинские силы ПВО сбили почти 100 процентов выпущенных Россией ракет. Он подчеркнул, что это очень хороший результат.
"Но, конечно, это касается Киева и некоторых частей Украины. В свою очередь мы видим, что в районе Львова эти ракеты достигают своей цели. Это значит, что мы должны пытаться сбалансировать преимущество России в воздухе, то есть помочь Украине защититься и в воздухе". , – сказал польский премьер.
- 18 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 и присоединится к коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16, если таковая будет.
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