Польша в этом месяце должна перепродать Украине 650 тыс. доз вакцины от коронавируса, - МЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .



Он заявил, что в этих вакцин - короткий срок годности.



"В августе мы передадим первую партию - более 650 тыс. всего мы планируем перепродать - 1,2 млн", - заявил замминистра.

Ранее сообщалось, что Польша планирует передать 1,2 мл доз вакцины AstraZeneca в Украину в мае-июне.

В мае министерство здравоохранения страны подтвердило намерения осуществить поставку.

В начале июля стало известно, что Польша планирует перепродать Украине вакцину AstraZeneca в третьем квартале 2021