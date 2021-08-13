Польша в этом месяце должна перепродать Украине 650 тыс. доз вакцины от коронавируса, - МЗ
Заместитель главы Минздрава Польши Вальдемар Краска подтвердил, что правительство перепродаст Украине 1,2 млн доз COVID-19 AstraZeneca
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF FM .
Он заявил, что в этих вакцин - короткий срок годности.
"В августе мы передадим первую партию - более 650 тыс. всего мы планируем перепродать - 1,2 млн", - заявил замминистра.
- Ранее сообщалось, что Польша планирует передать 1,2 мл доз вакцины AstraZeneca в Украину в мае-июне.
- В мае министерство здравоохранения страны подтвердило намерения осуществить поставку.
- В начале июля стало известно, что Польша планирует перепродать Украине вакцину AstraZeneca в третьем квартале 2021
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