Польша в 2021 году почти на треть увеличила выдачу виз украинцам

Об этом сообщает МИД Польши, пишет Укринформ.



"Больше всего в 2021 году выдали генконсульства Польши во Львове (более 250 тыс.), Луцке (почти 140 тыс.) и Харькове (более 135 тыс.). Более 99% всех выданных документов являются национальными визами (тип С)", - говорится в сообщении.



Отмечается, что в целом количество выданных виз гражданам Украины в польских консульских учреждениях в Украине в 2021 году выросло на 32,6% по сравнению с 2020 годом (более 512 тыс.), тогда как рекордный уровень в 2019-м составил около 900 тыс. выданных виз.



Как известно, власть Польши разрешила трудовым мигрантам из-за границ ЕС, в частности украинцам, которые на время начала локдауна легально находились в стране, и в дальнейшем оставаться в Польше после завершения действия виз в течение всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Норма все еще работает.



В Польше может находиться 1,5-2 млн граждан Украины.

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