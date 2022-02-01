Польша в 2021 году почти на треть увеличила выдачу виз украинцам
В 2021 году консульские учреждения Польши в Украине выдали украинцам 760,9 тыс. виз
Об этом сообщает МИД Польши, пишет Укринформ.
"Больше всего в 2021 году выдали генконсульства Польши во Львове (более 250 тыс.), Луцке (почти 140 тыс.) и Харькове (более 135 тыс.). Более 99% всех выданных документов являются национальными визами (тип С)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом количество выданных виз гражданам Украины в польских консульских учреждениях в Украине в 2021 году выросло на 32,6% по сравнению с 2020 годом (более 512 тыс.), тогда как рекордный уровень в 2019-м составил около 900 тыс. выданных виз.
Как известно, власть Польши разрешила трудовым мигрантам из-за границ ЕС, в частности украинцам, которые на время начала локдауна легально находились в стране, и в дальнейшем оставаться в Польше после завершения действия виз в течение всего периода пандемии и 30 дней после ее завершения. Норма все еще работает.
В Польше может находиться 1,5-2 млн граждан Украины.
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