Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Польша ужесточит санкции в отношении Беларуси из-за вероятного размещения на ее территории ядерного оружия РФ

Польша ужесточит санкции в отношении Беларуси из-за вероятного размещения на ее территории ядерного оружия РФ

28 мартa, 2023 вторник
17:41
Мир

Во вторник, 28 марта, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Беларусь ждут более жесткие санкции в связи с намерениями России разместить на ее территории тактическое ядерное оружие

Об этом информирует Reuters .

По словам Моравецкого, Польша ведет ежедневные переговоры с другими странами-участницами Евросоюза по 11-му пакету санкций против России. Учитывая планы РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси, новые ограничения будут касаться и официального Минска.

"Этот шаг, сделанный Россией... объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, безусловно, приведет к дополнительным санкциям, уровень санкций будет намного суровее для режима Лукашенко", - отметил польский премьер-министр.

Моравецкий напомнил, что Варшава не принимает действий Беларуси по поводу ее пособничества в российской войне. Чтобы донести это до режима Лукашенко, Польша может прибегнуть к ограничению движения на белорусской границе.

  • 25 марта Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • 27 марта в МИД Китая заявили , что Пекин не одобряет намерение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
Польша
Белорусь
Читайте также:
Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Джеймс Медісон та Микола Матвієнко (зліва - направо), Англія - Україна
27 мартa, 2023 понедельник
Евро-2024: Как выглядит турнирная таблица после поражения Украины от Англии
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
27 мартa, 2023 понедельник
В МИД Китая прокомментировали намерение России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси
Путін Гаага
Автор Антин Борковский
26 мартa, 2023 воскресенье
Как военный преступник Путин не может подписать мирный договор, - Фейгин
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.73
    Покупка 37.73
    Продажа 38.53
  • EUR
    Покупка 40.36
    Продажа 41.27
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
28 мартa
19:24
Обновлено
Под Мелитополем взорвана подстанция, - мэр Федоров
18:50
Журналисты требуют от власти отменить списки медиа, которые могут работать в "красных" зонах
18:17
Желто-голубой и с надписью "Слава Украине": в России сообщили о беспилотнике, обнаруженном вблизи путей в Новой Москве
18:15
ПЦУ создала организацию "Почаевская Свято-Успенская лавра" и призвала к единению монахов Киево-Печерской лавры
18:07
Компания Walt Disney увольняет 7 тыс. работников
18:02
OPINION
Преступление в Верхних Воротах: многим паски в этом году станут поперек горла
18:00
В России и на временно оккупированных территориях Украины находятся 4390 воспитанников специальных заведений
17:41
В апреле будет осуществлен перерасчет пенсий для 600 тыс. украинцев: кого коснется
17:31
Пираты в Гвинейском заливе захватили датский корабль
17:28
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:22
Зеленский посетил Сумщину: проверил работу ДПСУ на границе с РФ, вручил награды защитникам Тростянца и Ахтырки
17:21
У более 80% украинцев знакомые или друзья выехали за границу после 24 февраля 2022 года - опрос
17:18
Обновлено
Россияне нанесли ракетный удар по Богодухову на Харьковщине
17:14
Вступление Украины в НАТО и ЕС гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия, - Кулеба
17:13
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
17:07
Россия находится в процессе передачи председательства в Арктическом совете Норвегии, - Bloomberg
16:54
Франция вдвое увеличит поставки Украине 155-мм снарядов
16:41
Кабмин
Кабмин уволил трех заместителей министров
16:40
Владимир Омелян
Верховный Суд оправдал экс-министра инфраструктуры Омеляна в деле об уменьшении портовых сборов
16:27
"Мы все китайцы": бывший президент Тайваня посещает КНР, несмотря на критику партии власти
16:27
король Чарльз III
Король Чарльз ІІІ принял титул, который раньше носила королева Елизавета ІІ
16:21
Выборы во время войны – это очень опасный процесс, - Сюмар
16:10
В Хмельницком назовут улицу в честь погибшего министра внутренних дел Монастырского
16:08
СБУ задержала пограничника, пытавшегося передать ФСБ информацию об охране северных рубежей Украины
16:06
Из-за минной опасности в Харьковской области запретят посещать кладбища
16:00
OPINION
Путинские потоки. Диверсия – дело рук россиян
15:58
В Киеве откроют для посещения парк "Муромец"
15:53
Эксклюзив
Враг теряет основные профессиональные подразделения, - генерал Маломуж
15:30
Укрзализныця анонсировала дополнительные поезда к Пасхе и майским праздникам
15:16
"Мавка" собрала почти 100 миллионов гривен за месяц проката
15:03
РФ выделила 360 млн рублей на русские книги во временно оккупированных регионах, где уничтожает украинскую литературу, - ЦНС
15:01
ЧВК Вагнера
ВСУ в Бахмуте уничтожили место дислокации вагнеровцев
14:58
флаг России
На Кипре посадили украинку, обвиненную в угрозах ножом россиянам, отмечавшим день флага РФ
14:54
В Минкульте Украины отметили, что на Евровидении-2023 в Ливерпуле должно звучать честное слово "война"
14:52
Медики предупреждают украинцев о более агрессивном течении штамма коронавируса "Омикрон"
14:51
В 2024 году Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8
14:38
За сутки войска врага обстреляли территории 124 мирных населенных пункта в 9 областях Украины
14:35
СБУ разоблачила дельцов, укравших более 150 млн грн у украинских компаний, оказавшихся под временной оккупацией РФ
14:31
Зеленский вручил Ахтырке на Сумщине почетное отличие города-героя
14:21
Синоптик Наталья Диденко рассказала, когда ждать снова потепления
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV