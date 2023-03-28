Об этом информирует Reuters .

По словам Моравецкого, Польша ведет ежедневные переговоры с другими странами-участницами Евросоюза по 11-му пакету санкций против России. Учитывая планы РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси, новые ограничения будут касаться и официального Минска.

"Этот шаг, сделанный Россией... объявление о размещении ядерного оружия в Беларуси, безусловно, приведет к дополнительным санкциям, уровень санкций будет намного суровее для режима Лукашенко", - отметил польский премьер-министр.

Моравецкий напомнил, что Варшава не принимает действий Беларуси по поводу ее пособничества в российской войне. Чтобы донести это до режима Лукашенко, Польша может прибегнуть к ограничению движения на белорусской границе.