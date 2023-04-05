Польша уже передала Украине 8 МиГ-29, и планирует передать еще 6, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что страна уже передала Украине 4 самолета МиГ-29, еще 4 – в процессе передачи. В ближайшее время Польша планирует передать еще 6 таких самолетов
Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа во время брифинга с Владимиром Зеленским.
"Четыре МиГ-29 из наших составов были переданы в распоряжение Вооруженных Сил Украины в течение последних месяцев. Еще четыре МиГ-29 дополнительно передаются сейчас, то есть уже передано восемь. Мы готовы, и я говорил об этом господину президенту (Владимиру Зеленскому, – прим. ред.), передать еще шесть, которые сейчас готовятся к этому", - сказал Дуда.
Он также отметил, что у Польши есть еще модернизированные под стандарты НАТО МиГ-29, но эти самолеты необходимы самой стране. Однако Дуда рассказал, что в Польшу должны прибыть новые самолеты – южнокорейские FA-50 и американские F-35, поэтому страна может передать модернизированные МиГ-29 Украине в будущем.
Президент Польши подчеркнул, что для передачи Украине этих самолетов необходимо согласие союзников, ведь они модернизированы американскими деталями.
- 5 апреля президент Украины прибыл с официальным визитом в Польшу, где встретился для переговоров с коллегой Анджеем Дудой, позже он вручил Зеленскому орден Белого Орла.
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