Польша уже передала Украине 8 МиГ-29, и планирует передать еще 6, - Дуда

Об этом он сказал, отвечая на вопросы корреспондента Укринформа во время брифинга с Владимиром Зеленским.

"Четыре МиГ-29 из наших составов были переданы в распоряжение Вооруженных Сил Украины в течение последних месяцев. Еще четыре МиГ-29 дополнительно передаются сейчас, то есть уже передано восемь. Мы готовы, и я говорил об этом господину президенту (Владимиру Зеленскому, – прим. ред.), передать еще шесть, которые сейчас готовятся к этому", - сказал Дуда.

Он также отметил, что у Польши есть еще модернизированные под стандарты НАТО МиГ-29, но эти самолеты необходимы самой стране. Однако Дуда рассказал, что в Польшу должны прибыть новые самолеты – южнокорейские FA-50 и американские F-35, поэтому страна может передать модернизированные МиГ-29 Украине в будущем.

Президент Польши подчеркнул, что для передачи Украине этих самолетов необходимо согласие союзников, ведь они модернизированы американскими деталями.