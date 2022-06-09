Польша уже отправила Украине техники и оружия на $2 млрд
Общая стоимость присланной техники и оружия из Польши в Украину составляет два миллиарда долларов, сюда входит цена более 240 танков и почти 100 единиц бронетехники
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild.
"Украина нуждается в тяжелом вооружении, танках. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня (об оружии, - ред.)", - рассказал Дуда.
Говорит, что Украина уже получила от Польши более 240 танков, около 100 единиц бронетехники и вооружения. Также боеприпасы и ракеты. В общей сложности отправили оружие на 2 млрд долларов.
"Это огромные расходы (для Польши, - ред.), но мы понимаем потребность (Украина, - ред.). Мы передали большинство оружия нашей армии. Это не были запасы, которые мы имели на складах. Мы передали наши танки и бронетехнику" , - подчеркнул президент Польши.
Дуда также призвал всех, кто имеет возможность, давать Украине артиллерию. По его словам, это единственное средство, чтобы сдержать армию России.
- Напомним, недавно Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на поставку оружия Украине почти на $630 млн. В сообщениях не указано, о каком именно оружии идет речь, но в твиттере правительства пишут, что "Huta Stalowa Wola SA, принадлежащая PGZ и производитель оборудования для польской армии, в частности, гаубицы "Краб" и самоходных минометов "Рак".
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