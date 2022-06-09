Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Bild.

"Украина нуждается в тяжелом вооружении, танках. Я говорил с президентом Зеленским два дня назад. Он снова попросил меня (об оружии, - ред.)", - рассказал Дуда.

Говорит, что Украина уже получила от Польши более 240 танков, около 100 единиц бронетехники и вооружения. Также боеприпасы и ракеты. В общей сложности отправили оружие на 2 млрд долларов.

"Это огромные расходы (для Польши, - ред.), но мы понимаем потребность (Украина, - ред.). Мы передали большинство оружия нашей армии. Это не были запасы, которые мы имели на складах. Мы передали наши танки и бронетехнику" , - подчеркнул президент Польши.

Дуда также призвал всех, кто имеет возможность, давать Украине артиллерию. По его словам, это единственное средство, чтобы сдержать армию России.

Напомним, недавно Польша подписала самый большой за 30 лет контракт на поставку оружия Украине почти на $630 млн. В сообщениях не указано, о каком именно оружии идет речь, но в твиттере правительства пишут, что "Huta Stalowa Wola SA, принадлежащая PGZ и производитель оборудования для польской армии, в частности, гаубицы "Краб" и самоходных минометов "Рак".

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