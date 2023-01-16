Польша уверена, что Германия скоро одобрит отправку Leopard в Украину

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Bloomberg .

Польша намерена поставить в Украину "роту" танков Leopard 2 немецкого производства. Однако такое решение требует одобрения Берлина, который польское правительство постоянно критикует за медлительность поддержки Украины тяжелым вооружением.

"Нам нужно получить согласие Германии... Но я не могу представить себе, что это одобрение не будет дано быстро", - сказал Моравецкий.

Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц пишет, что Германия собирается принять решение о опрокидывании танков в Украину на этой неделе.