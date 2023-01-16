Польша уверена, что Германия скоро одобрит отправку Leopard в Украину
Германия вскоре согласится на отправку танков Leopard 2 в Украину
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Bloomberg .
Польша намерена поставить в Украину "роту" танков Leopard 2 немецкого производства. Однако такое решение требует одобрения Берлина, который польское правительство постоянно критикует за медлительность поддержки Украины тяжелым вооружением.
"Нам нужно получить согласие Германии... Но я не могу представить себе, что это одобрение не будет дано быстро", - сказал Моравецкий.
Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц пишет, что Германия собирается принять решение о опрокидывании танков в Украину на этой неделе.
- 11 января президент Украины Владимир Зеленский во Львове провел встречу с руководителями Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой. Дуда сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
- Финляндия может передать Украине танки Leopard, если это сначала сделают другие страны и будет запущен соответствующий проект помощи Украине на уровне Европы.
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