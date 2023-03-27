Об этом сообщает Офис премьер-министра Польши .

"Сегодня острейшей потребностью в Украине являются боеприпасы, и мы их доставим, это будет финансироваться из бюджета Европейского Союза", - цитирует ведомство вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака на металлургическом заводе в районе Новая Гута города Кракова.

Польское радио пишет, что в связи с инициативой ЕС правительство примет долгосрочную программу, которая будет поддерживать расширение потенциала производства боеприпасов в Польше.

Также Блащак отметил, что благодаря инициативе польская армия восстановит свои запасы боеприпасов и сможет увеличить поддержку Украины: "Это наша цель, чтобы, с одной стороны, мы могли увеличить помощь Украине, а с другой, увеличить наши ресурсы, также увеличить производство, потому что мы наблюдаем ограниченные возможности производства боеприпасов в мире".