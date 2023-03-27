Польша увеличит производство боеприпасов благодаря сотрудничеству с Еврокомиссией, - Блащак
Вице-премьер-министр Польши Мариуш Блащак заявил, что благодаря сотрудничеству с Европейской комиссией страна сможет увеличить производство боеприпасов
Об этом сообщает Офис премьер-министра Польши .
"Сегодня острейшей потребностью в Украине являются боеприпасы, и мы их доставим, это будет финансироваться из бюджета Европейского Союза", - цитирует ведомство вице-премьер-министра, министра национальной обороны Мариуша Блащака на металлургическом заводе в районе Новая Гута города Кракова.
Польское радио пишет, что в связи с инициативой ЕС правительство примет долгосрочную программу, которая будет поддерживать расширение потенциала производства боеприпасов в Польше.
Также Блащак отметил, что благодаря инициативе польская армия восстановит свои запасы боеприпасов и сможет увеличить поддержку Украины: "Это наша цель, чтобы, с одной стороны, мы могли увеличить помощь Украине, а с другой, увеличить наши ресурсы, также увеличить производство, потому что мы наблюдаем ограниченные возможности производства боеприпасов в мире".
- К усилению поддержки Украины Европейским оборонным агентством, а именно проектом совместного производства боеприпасов 155 калибра, присоединились уже 20 стран .
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил , что Германия не оказывает Украине должной поддержки и больше поддерживать финансами, оружием и боеприпасами.
- Польский производитель боеприпасов Dezamet, входящий в состав государственной компании Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ), значительно увеличит мощности для производства боеприпасов, чтобы обеспечить поставки в Украину.
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