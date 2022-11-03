Об этом заявил польский политик Мирослав Чех в эфире Еспресо.

"Польская армия будет увеличена вдвое и будет насчитывать 300 тыс. солдат. Плюс к этому - огромная ПВО, Польша приняла решение о закупке 500 HIMARS", - подчеркнул он.

Также в стране находятся 10 тыс. американских солдат. Президент США Джо Байден заявил, что их присутствие будет постоянно рядом с границей с Украиной, Калининградской областью РФ и Беларусью, только будут происходить ротации.

"Все понимают, что этот угол между границами Польши, Украины, Белоруссии и Калининградской области является уязвимым местом всего Североатлантического альянса", - пояснил Мирослав Чех.

Также Польша закупает гаубицы и танки в Южной Корее, потому что это быстрее всего, ведь США и ЕС не готовы сейчас поставлять столько "абрамсов" или "леопардов"

2 ноября в Польше приняли решение построить забор из колючей проволоки на границе с Калининградской областью РФ.

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