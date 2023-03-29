Об этом заявила спикер Пограничной службы Польши Анна Михальска "Польскому радио ".

По ее словам, в штабе Варминско-Мазурского отдела пограничной службы в Кентшине приступили к работе над центром наблюдения, который будет принимать сигналы электронного заграждения на границе с Россией. Усиленные меры безопасности будут включать камеры и датчики фиксации движения.

"На этой неделе также начнется подготовка к работе на границе", - добавила Михальская.

В пограничной службе отметили, что строительные работы на границе должны начаться в первой половине апреля. Тем временем материалы для этого начнут завозить уже через несколько дней.

Радиус действия усиленной охраны будет охватывать всю сухопутную границу Польши с Россией – это около 199 километров, за исключением участка Вислинской косы. На территории косы граница уже несколько лет охраняется электронными средствами.