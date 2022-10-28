Об этом заявила министр по вопросам семьи и социальной политики Польши Марлена Малаг.

"Если предприниматели хотят трудоустроить граждан России на основании разрешения на работу, они уже не освобождены, как раньше, от тестирования рынка труда", – пояснила она.

Министр заявила, что Польша опасается возрастающих миграционных рисков из России.

Отмечается, что упрощенное трудоустройство осталось только для граждан Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины. Простая процедура трудоустройства позволяла работодателям избегать проверок, связанных с необходимостью, прежде всего, искать работников среди польских безработных. В конце первого полугодия в Польше на основании упрощенной процедуры работали около 13 тысяч россиян.

8 сентября Польша, Литва, Латвия и Эстония решили ограничить въезд для российских туристов с 19 сентября. При этом россияне могут пересекать границу, чтобы посетить членов семьи или людей, живущих в Шенгенской зоне, с которыми они воспитывают общих несовершеннолетних детей. Исключение будет действовать для дипломатов, граждан России, получившим краткосрочную визу и зарегистрированным для работы, для владельцев краткосрочной учебной визы, а также для работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок.

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