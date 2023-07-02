Об этом он пишет в twitter .

Отмечается, что стражи порядка будут бороться с массовыми беспорядками и террористами. Новые полицейские присоединятся к 2000 солдат и 5000 пограничников, которые уже охраняют границу.

"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью, я решил усилить наши силы группой из 500 полицейских для борьбы с массовыми беспорядками и контртеррористами. Они присоединятся к 5000 пограничников и 2000 солдат, которые уже охраняют безопасность границы", - говорится в пресс-службе. .