Польша усилит границу с Беларусью полутысячей полицейских
Министр внутренних дел Мариуш Каминский сообщил, что границу Польши с Беларусью усилят пятьюстами полицейскими в связи с напряженной ситуацией.
Об этом он пишет в twitter .
Отмечается, что стражи порядка будут бороться с массовыми беспорядками и террористами. Новые полицейские присоединятся к 2000 солдат и 5000 пограничников, которые уже охраняют границу.
"В связи с напряженной ситуацией на границе с Беларусью, я решил усилить наши силы группой из 500 полицейских для борьбы с массовыми беспорядками и контртеррористами. Они присоединятся к 5000 пограничников и 2000 солдат, которые уже охраняют безопасность границы", - говорится в пресс-службе. .
- 23 февраля Польша ужесточила меры безопасности на границе с Россией и Беларусью.
- Недавно на границе Польши с Беларусью под обстрел попал автомобиль с польскими пограничниками, в том числе двое офицеров. Пока неизвестно, кто именно обстрелял автомобиль. 16 июня польские пограничники назвали обстрел автомобиля на границе эскалацией ситуации.
- 21 июня корреспондентка Еспресо сообщила, что, несмотря на стену высотой 5 метров и протяженностью 200 км, польские пограничники ежедневно фиксируют попытки нелегального пересечения со стороны Беларуси.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.74
Покупка 36.74Продажа 37.46
-
EUR
Покупка 40.28Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное