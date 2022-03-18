Польша упростит обмен валюты для беженцев из Украины, - Нацбанк
Украинцы в Польше смогут конвертировать банкноты из гривны в злотые в рамках программы для беженцев
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный банк Польши.
Отмечается, что обменные пункты и банки неохотно принимали гривну, учитывая избыток валюты из-за большого количества беженцев.
"В связи со значительным притоком беженцев от войны с территории Украины, которые поступают в Республику Польша с гривнами в форме наличных денег, Национальный банк Польши проводит интенсивную подготовку по конвертации гривны в злотые", – говорится в сообщении Нацбанка.
Согласно сообщению, банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн будут обмениваться на общую сумму 10 000 гривен на человека.
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