Польша упростит обмен валюты для беженцев из Украины, - Нацбанк

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный банк Польши.

Отмечается, что обменные пункты и банки неохотно принимали гривну, учитывая избыток валюты из-за большого количества беженцев.

"В связи со значительным притоком беженцев от войны с территории Украины, которые поступают в Республику Польша с гривнами в форме наличных денег, Национальный банк Польши проводит интенсивную подготовку по конвертации гривны в злотые", – говорится в сообщении Нацбанка.

Согласно сообщению, банкноты номиналом 100, 200, 500 и 1000 грн будут обмениваться на общую сумму 10 000 гривен на человека.